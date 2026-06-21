Tagadja a BYD, hogy megsértette volna a környezetvédelmi előírásokat Szegeden

Szeged;környezetszennyezés;BYD;

2026-06-21 18:48:00 CEST

Az ügyben már nyomozás is indult.

Tagadja a kínai BYD, hogy a szegedi gyárának építésekor megsértette volna a magyar környezetvédelmi szabályokat - írja a Bloombergre hivatkozva a Telex. „A hamis állításokra az ügyvédünk fog válaszolni, nem tettünk semmi rosszat” - mondta Stella Li, a BYD alelnöke egy belgrádi nemzetközi konferencián.

A szegedi beruházás miatt a múlt hónapban indult nyomozás környezetkárosítás gyanújával, miután a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal május 12-én feljelentést tett. A hivatal azért fordult a hatóságokhoz, mert a BYD Auto Hungary Kft. nem tett eleget a kiadott környezetvédelmi engedély előírásainak. A gyanú szerint a beruházási területről kitermelt, szennyezettségi határérték feletti alkil-benzol tartalmú földet több külső helyszínen rakták le.

Stella Li korábban azt jelentette be, hogy a vállalat az év utolsó negyedében kezdené meg az autók összeszerelését Szegeden. A BYD egy második európai gyártóüzem létesítését is tervezi, de erről konkrét részleteket nem közölt. A BYD alelnöke a belgrádi konferencia idején találkozott Aleksandar Vučić szerb elnökkel is, aki egy bejegyzésben közölte, Szerbia örömmel fogadná, ha a kínai cég ilyen irányú beruházásokban gondolkodna.