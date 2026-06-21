Bécsben restauráltatott nagy értékű szőnyegeket az Iparművészeti Múzeum, hogy aztán Orbán Viktor ingyen lépdelhessen rajtuk a Karmelitában

Orbán Viktor;Iparművészeti Múzeum;szőnyeg;Cselovszki Zoltán;Karmelita kolostor;

2026-06-21 20:04:00 CEST

Az Iparművészeti Múzeum dolgozóinál úgy kivágta a biztosítékot a Népszava korábbi cikke, hogy sajtónyilvános eseményen akarták magyarázatra kérni Cselovszki Zoltán főigazgatót. Cselovszki Zoltán ezt nem engedélyezte.

Bécsben restauráltatott nyolc szőnyeget az Iparművészeti Múzeum, mielőtt ingyen kölcsönadta volna őket a Miniszterelnökségnek - írja a hvg a birtokába került dokumentumok alapján.

A szerződés szerint a műtárgyak miniszterelnöki irodákba szállításának költsége is az Iparművészeti Múzeumot terhelte, Cselovszki Zoltán főigazgató pedig kölcsönzési díjat sem kért az egészért.

A lap egy, a Karmelitának 2018-ban kölcsön adott szőnyegről készült 2019-es restaurátori ellenőrzés dokumentumait kapta meg. A restaurátor minden kölcsönadott műtárgy esetében jelezte, hogy ha ezeken szőnyegeken elkezdenek lépdelni taposni vagy egyszerűen csak takarítják őket, az hosszabb távon az elöregedett szálaik töredezéséhez, hullásához vezethet. A jelentés szerint a folyamatos használat során a tárgyak sérülnek és kopnak, ezért mindegyiknél azt javasolta, hogy ezeket a szőnyegeket stabilabb szerkezetű műtárgyra cseréljék.

Elég nagy értékű tárgyakról volt szó, a Miniszterelnökségre ugyanis főként XIX-XX. századi keleti szőnyegek kerültek, az egyikük biztosítási értéke 30 ezer euró volt. A Remsey Ágnes által tervezett, 9,6 millió forintos biztosítási értékű szőnyegről a restaurátori jelentés azt rögzítette, hogy a padlón, közlekedő útvonalon feküdt, könnyen elmozduló, gyűrődő és csúszásveszélyes helyzetben. A dokumentum szerint a szőnyeg alatt nem volt csúszásgátló textília.

A Karmelitában használt szőnyegek kérdése azt követően került elő, hogy Cselovszki Zoltán a Népszavának azt mondta, nem találkozott olyan esettel, hogy értékes faliszőnyegek méltatlan körülmények között, például futószőnyegként végezték volna állami intézményekben. Erre reagálva kapta meg a hvg a Miniszterelnökségnek kölcsönadott szőnyegek ellenőrzési anyagát. Cselovszki Zoltán a Népszavának egyébként arról is beszélt, az Iparművészeti Múzeumnak mintegy 1800 műtárgy van tartós kölcsönben kastélyokban, minisztériumokban, állami intézményekben és középületekben, a közvélekedéssel ellentétben azonban nem a legértékesebb darabokról van szó.

Az Iparművészeti Múzeum körül más ügyek is feszültséget okoznak. A munkatársak hosszú levélben sorolták fel, mit tartanak a vezetés hibáinak és a belső kommunikáció problémáinak, és számon kérték Cselovszki Zoltánon, mit tett a rekonstrukció elindításáért. A levélben az is szóba került, miért kellett eltávolítani az épületről a teljes pirogránit burkolatot, ami miatt a falak tovább nedvesednek, és miért jelent meg a múzeum vezetésében egy, a dolgozók által gyanúsnak tartott szentendrei üzleti kör. Az állványzat bérleti díjára és az ehhez kapcsolódó költségekre közel 2 milliárd forint ment el, miközben a múzeumnak elszámolási vitája van a raktározó Museum Complexszel is.

Cselovszki Zoltán hétfőn ad választ a dolgozói levél állításaira. A levél szerzői sajtónyilvános eseményt akartak, de ezt a főigazgató nem engedélyezte.

A HVG felidézi, több közgyűjteményben is vizsgálat folyik. A közgyűjteményekért felelős államtitkár, Sári Zsolt a lapnak azt mondta, teljes átvilágításról van szó, amely a felső vezetők működésére, a raktározásra, a megkötött szerződésekre és a gazdálkodásra is kiterjed. A minisztérium ennél részletesebb választ nem adott, a lap viszont úgy tudja, minden esetben a munkatársak jelzései után indult lépés a tárcánál.