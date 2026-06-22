Késésekre, kimaradó vonatokra és pótlóbuszokra kell számítani a győri vonalon

A győri fővonalon jelentősen, akár egy órával hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a reggeli és délelőtti órákban, mert Biatorbágy és Herceghalom között felsővezeték-szakadás miatt egyik vágányon sem közlekednek a vonatok – közölte a Mávinform.
A tájékoztatás szerint
a nemzetközi vonatok és a belföldi InterCityk csak Tatabányáig járnak és onnan is indulnak vissza Győr felé.Tatabánya és Kelenföld között expressz pótlóbuszok közlekednek.
az S10-es vonatok csak a Déli pályaudvar és Kelenföld, valamint Bicske és Győr között közlekednek. Kelenföld és Bicske között pótlóbuszok járnak.
az S12-es vonatok csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek.
a fennakadás végéig a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az M4-es metrón elfogadja a vasúti jegyeket, a győri fővonalon pedig valamennyi vonat helyjegy nélkül is igénybe vehető.