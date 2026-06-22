Pár hónappal az őrizetbe vételek előtt kötött kilencmilliárdos szerződést a XIII. kerület a parkfenntartási botrány egyik cégével

közbeszerzés;XIII. kerület;letartóztatások;parkfenntartás;

2026-06-22 07:38:00 CEST

Ezt utólag csak akkor lehetne felmondani, ha a cég rosszul végezné a munkáját vagy nem teljesítené, amit vállalt.

Szűk három héttel a választások, illetve két és fél hónappal az óbudainak nevezett korrupciós ügy politikus gyanúsítottjainak tömeges őrizetbe vétele előtt kötött hároméves, 9 milliárd forintos keretszerződést az ügyben érintett cégcsoport egyik vállalatával a XIII. kerületi önkormányzat – írja a G7.

A portál kiemeli: maga az együttműködés nem új keletű, az viszont újdonság, hogy ezúttal más vállalat is indult a közbeszerzésen. A konkurens ajánlatát azonban érvénytelenítették, mivel „aránytalanul alacsony” árat adott meg. Közben még tavaly az előző, szintén 9 milliárdos szerződés keretösszegét is módosították, méghozzá lényegében pont annyival, amit még a szabályok megengedtek.

A cikk szerint egyebek mellett közel 130 hektár zöldterület, 31 ezer fa, majdnem 60 játszótér, 18 labdapálya, kéttucat fitnesztér, 22 szökőkút, ezer darab kandeláberre szerelt virágtartó, 21 kutyafuttató, félmillió négyzetméter kerékpáros és gyalogút és majdnem kétszer ennyi úttest fenntartási munkáival és még számos fejlesztési feladattal (például burkolatépítéssel, vízvezetékek kiépítésével vagy éppen játszótér-felújítással) bízta meg az idén tavasszal a XIII. kerületi önkormányzat a Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft.-t.

A végül március 24-én aláírt szerződés első körben 18 hónapra szól, és erre a másfél évre 4,5 milliárdos keretösszeget állapítottak meg, amelynek 70 százalékára a közbeszerzési kiírás szerint a kerület lehívási kötelezettséget is vállalt. A szerződést egyszer még 18 hónappal meghosszabbíthatják, amivel természetesen a keretösszeg is duplázódna.

Azonban a G7 szerint

a XIII. kerület egy olyan cégcsoport egyik tagjával kötötte meg a kiemelkedő értékű szerződést, amely egy korrupciós ügy miatt szerepel hetek óta a címlapokon.

Arról az óbudainak nevezett korrupciós ügyről van szó, amely valójában egyáltalán nem csak Óbudát érinti, hanem más kerületeket is. A gyanú szerint 2011 és 2024 között egy parkfenntartó céget ténylegesen irányító vállalkozó politikusokat vesztegetett meg annak érdekében, hogy a vállalata, illetve a cégcsoporthoz tartozó más vállalatok zsíros megbízásokat kapjanak. A szerződésekben túlárazták a munkákat, így többletnyereséghez juttatva a cégeket, amiért azok cserébe a bevétel egy részét visszajuttatták a politikusoknak. Mindezt önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően, amit jól jelez, hogy az ügyben fideszes, MSZP-s és momentumos politikusok letartóztatását is kezdeményezte az ügyészség.

Az ügyészség által kiadott közlemény szerint

csak vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a kétmilliárd forintot.

Az ügyben legtöbbször nem a Parkfenntartó, hanem a Pannon Park Forest Kft. neve kerül elő, a két társaság azonban nem független egymástól. A vállalatok mögött kusza cégháló van, de tulajdonosi struktúrájuk erősen átfed, azaz lényegében egy cégcsoport tagjainak tekinthetők. Ez még valószínűleg akkor is így van, ha a korrupciós ügy egyik kulcsmomentuma épp arra világított rá, hogy a Pannon Park Forest Kft.-nek ténylegesen nem azok a tulajdonosai, akik a cégiratokból látszanak.

A Parkfenntartó Kft. és a XIII. kerület kapcsolata elég régóta tart, és az önkormányzat több tízmilliárd forint értékben kötött már szerződéseket a vállalattal. Az idei már az ötödik keretszerződés volt a cég és a kerület között. Az elsőnél még csak 4,4 milliárd forint volt a keretösszeg, három évvel később már 6, 2019-ben, 2022-ben és idén pedig egyaránt 9-9 milliárdos szerződéseket kötöttek a felek. Változás annyi volt, hogy míg az első kilencmilliárdos megállapodás elvileg négy évre szólt, addig az utolsó kettő egyaránt háromra. A legutóbbi hároméves időszakban ráadásul ez a 9 milliárd forint sem volt elég, a 2022-ben kötött megállapodást ugyanis tavaly ősszel módosították a felek.

A G7 az érintetteknél arról is érdeklődött, hogy az elmúlt hetek fejleményeit követően nem merült-e fel a frissen kötött szerződés felülvizsgálata. Politikailag ugyanis jelenleg nem éppen kockázatmentes egy ilyen megállapodás. Az önkormányzat válasza alapján úgy tűnik, hogy nem nagyon van mozgásterük ebben, azt írták,

„a hatályos szerződéses jogviszonyban a nemteljesítés vagy hibás teljesítés esetén van mód egyoldalú, szerződést megszüntető nyilatkozat tételére”.

A Parkfenntartó pedig mindössze annyit válaszolt a felvetésre, hogy nem érkezett irányukba „ilyen jellegű közlés” a kerülettől.

Arra , hogy vizsgálja-e bármilyen nyomozóhatóság a XIII. kerület és a Parkfenntartó, illetve a cég köré épült csoport bármely korábbi szerződését, mind a vállalat, mind az önkormányzat azt válaszolta, hogy tudomásuk szerint nem.