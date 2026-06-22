Nyomozás indult az Erzsébet hídról eltűnt Pride-zászlók ügyében

nyomozás;rongálás;Budapest Pride;Erzsébet híd;pride;Pride felvonulás;szivárványos zászló;

2026-06-22 12:17:00 CEST

Egy videó kering az interneten, amelyen az látható, amint valaki éppen leszereli a helyéről, majd a Dunába hajítja az egyik szivárványos lobogót. A rendőrség rongálás gyanújával indított eljárást.

Rongálás vétség gyanújával indított nyomozást ismeretlen tettes ellen a rendőrség azután, hogy eltűntek a Pride-zászlók az Erzsébet hídról – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Magyar Nemzet megkeresésére. Az eljárást az V. Kerületi Rendőrkapitányság folytatja, az ügynek egyelőre nincs gyanúsítottja.

A Pride-zászlók egy nappal a kihelyezésük után tűntek el. Bohár Dániel fideszes propagandista vasárnap este megosztott egy videót, amelyen távolról rögzítették, ahogy valaki éppen leszereli a helyéről, majd a Dunába hajítja az egyik szivárványos lobogót.

A Főpolgármesteri Hivatal tegnap azt közölte, hogy feljelentést tesz, miután eltűntek a Pride-zászlók az Erzsébet hídról. Hozzátették, gyaníthatóan szándékos rongálás történt, a zászlókat néhány napon belül pótolják, az indoklás szerint a Pride-hónap és a felvonulás idejére helyük van a szabad, sokszínű és szolidáris Budapesten.

A következő Budapest Pride-ot június 27-én tartják. A szervezők május 27-én jelentették be a felvonulást a rendőrségen, egyúttal jelezték, a „a rendszerváltás” – értsd: a Fidesz bukása és az Orbán-kormány leváltása – nem teljes a gyülekezési törvény helyreállítása vagy a 33-as törvény eltörlése nélkül.

Mint ismert, az Országgyűlés fideszes többséggel 2025 márciusában fogadta el a gyülekezési törvény módosítását, amely gyakorlatilag betiltotta a Pride-ot és a hasonló rendezvényeket. A szabályozás alapján tilos olyan gyűlést tartani, amely „a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg”.