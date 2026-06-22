Ruszin-Szendi Romulusz közölte, társadalmi egyeztetésen van a „fiatalítás” címén eltávolított katonák visszavétele

Magyar Honvédség;katonák;társadalmi egyeztetés;Ruszin-Szendi Romulusz;

2026-06-22 12:36:00 CEST

Minden, a katonákkal szemben igazságtalanul és méltatlanul elkövetett döntést helyre kell hozni – hangsúlyozta a honvédelmi miniszter.

Már társadalmi egyeztetésen van a „fiatalítás” címén eltávolított katonák visszavételét lehetővé tevő jogszabály-módosítás – jelentette be Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán.

A tárcavezető felidézte, sok kiváló katona kényszerült méltatlan körülmények között távozni a szolgálatból, nem azért, mert ne lett volna szükség a tudásukra, tapasztalatukra vagy elhivatottságukra. „Hiszünk abban, hogy minden, a katonákkal szemben igazságtalanul és méltatlanul elkövetett döntést helyre kell hozni. A Magyar Honvédségnek szüksége van a tapasztalatra, a tudásra és azokra az emberekre, akik életüket a haza szolgálatára tették fel. Tartozunk ennyivel nekik” – zárta bejegyzését a miniszter.

Már a múlt csütörtöki kormányszóvivői sajtótájékoztatón bejelentették, hogy visszatérhetnek a Magyar Honvédséghez azok a katonák, akiket az úgynevezett fiatalítás keretében menesztett a korábbi, Szalay-Bobrovniczky Kristóf vezette Honvédelmi Minisztérium. Mint elhangzott, a cél, hogy ezek az emberek ismét a Honvédség megbecsült tagjai lehessenek, és minden visszatérő katona, tiszt jogosult a korábbi rangjára és az annak megfelelő illetményre.