Havasi Bertalan: Ma az egész ország végérvényesen megláthatta, hogy a miniszterelnöknek elment az esze

Ma az egész ország végérvényesen megtudhatta, megláthatta, hogy a miniszterelnöknek elment az esze. Ennek jelei már eddig is sokakat aggasztottak, de ma bizonyossá vált, hogy a kormány élén egy önmagán uralkodni képtelen, erőszakos, és az ország polgárait nyakló nélkül fenyegető kormányfő áll” – mondta a Népszavának Havasi Bertalan.
A Fidesz kommunikációs igazgatóját azután kérdeztük, hogy Magyar Péter kormányfő Cosa Nostrának nevezte a Fideszt és bejelentette: elindítják a Tisztítótűz műveletet, megszabadítjuk a magyarokat a politikai és gazdasági maffiától. Jelezte azt is, hogy a Tisztítótűz-művelet részeként kezdeményezik Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az Alaptörvény-módosítással.Magyar Péter: Ma elindítjuk a Tisztítótűz műveletet, kezdeményezzük a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését
A kormányfő elmondta, hogy tizenkét évben korlátozzák az országgyűlési képviselői mandátumot, megerősítik a bírói önigazgatást: a Kúria, és az OBH vezetőinek visszahívásának és megválasztásának szabályai megváltoznak. A bírók kétharmada kezdeményezheti a Kúria és az OBH elnökének visszahívását. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetői rendőri védelmet kapnak.