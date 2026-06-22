miniszterelnök;Parlament;Havasi Bertalan;Magyar Péter;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal;

2026-06-22 14:46:00 CEST

Havasi Bertalan: Ma az egész ország végérvényesen megláthatta, hogy a miniszterelnöknek elment az esze

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Magyar Péter egy nyakló nélkül fenyegető kormányfő.