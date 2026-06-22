Novák Előd kifizeti a Pride-zászlók Dunába hajítása miatti bírságot

Novák Előd;bírság;rongálás;zászló;Budapest Pride;pride;Pride felvonulás;Mi Hazánk Mozgalom;szivárványos zászló;

2026-06-22 15:35:00 CEST

A rendőrség rongálás miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen azt követően, hogy kihelyezésük után egy nappal eltűntek a szivárványos lobogók az Erzsébet hídról. Az esetről egy videó kering az interneten, amelyen az látható, amint valaki éppen leszaggatja a helyéről, majd a Dunába dobja az egyik Pride-zászlót.

Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke a Facebook-oldalán azt közölte, hogy átvállalja a lehetséges bírság megfizetését attól, aki Dunába hajította az Erzsébet hídra kihelyezett Pride-zászlókat.

„Budapest mindenkié! – ezért sem fogadható el, hogy kisajátítsa az Erzsébet hidat egy párt vagy bármilyen politikai mozgalom, mint pl. az LMBTQSTB-lobbi a zászlóival. Érthető, ha a provokációra az utca embere a szivárványos rongyok eltávolításával válaszolt, bár ízlésem szerint a kukában volna a helyük” – írta bejegyzésében Novák.

A szélsőjobboldali politikust egyébként annyira felháborítják a szivárványos zászlók, hogy pár évvel ezelőtt sportot űzött abból, hogy leszedte azon önkormányzatok homlokzatáról, ahová az ki volt tűzve. Egyik ilyen akciója miatt az ügyészség korábban garázdaság és rongálás bűncselekménye miatt vádat emelt ellene.

Mint arról beszámoltunk, rongálás vétség gyanújával indított nyomozást ismeretlen tettes ellen a rendőrség azt követően, hogy kihelyezésük után egy nappal eltűntek a Pride-zászlók az Erzsébet hídról. Bohár Dániel fideszes propagandista vasárnap este megosztott egy videót, amelyen távolról rögzítették, ahogy valaki éppen leszereli a helyéről, majd a Dunába hajítja az egyik szivárványos lobogót.

A Főpolgármesteri Hivatal tegnap azt közölte, hogy feljelentést tesz, hozzátéve, gyaníthatóan szándékos rongálás történt. A zászlókat néhány napon belül pótolják, az indoklás szerint a Pride-hónap és a felvonulás idejére helyük van a szabad, sokszínű és szolidáris Budapesten.

A következő Budapest Pride-ot június 27-én tartják. A szervezők május 27-én jelentették be a felvonulást a rendőrségen, egyúttal jelezték, a „a rendszerváltás” – értsd: a Fidesz bukása és az Orbán-kormány leváltása – nem teljes a gyülekezési törvény helyreállítása vagy a 33-as törvény eltörlése nélkül. Mint ismert, az Országgyűlés fideszes többséggel 2025 márciusában fogadta el a gyülekezési törvény módosítását, amely gyakorlatilag betiltotta a Pride-ot és a hasonló rendezvényeket. A szabályozás alapján tilos olyan gyűlést tartani, amely „a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg”.