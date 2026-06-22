A Tisza-kormány is levegőnek akarja nézni az oktatási szakszervezeteket, kitört a felháborodás

oktatás;törvénymódosítás;Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete;Pedagógusok Szakszervezete;köznevelési törvény;társadalmi egyeztetés;Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium;

2026-06-22 17:30:00 CEST

Elfogadhatatlan a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint, hogy a Tisza-kormány az érdekképviseletek nélkül dolgozta ki a köznevelési törvények módosításait. Bár több javaslattal egyetértenek, vannak kifogásaik.

Megdöbbenéssel fogadta a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), hogy a Tisza-kormány úgy bocsátotta társadalmi egyeztetésre a köznevelési törvények módosítását, hogy arról előzetesen még a szakszervezetekkel sem folytatott érdemi egyeztetést - olvasható a PDSZ lapunkhoz is eljuttatott állásfoglalásában, amelyet azután fogalmaztak meg, miután az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium múlt pénteken olyan jogszabály-tervezeteket tett közzé, amelyek célja a tankerületi iskolák szakmai önállóságának növelése.

A tervezetben szerepel egyebek mellett a nevelőtestületek hatásköreinek kibővítése olyan kérdésekben, mint az iskolai szervezeti és működési szabályzat, az éves munkaterv és pedagógiai program elfogadása, az igazgatói pályázatok véleményezése és titkos szavazással történő támogatása vagy elutasítása, az igazgatók munkáltatói jogköreinek bővítése (például kinevezések, munkaszerződések megkötése, amelyekben a tankerületeknek csak egyetértési joguk lenne), közalkalmazotti tanácsok létrehozása, az iskolai sztrájkszervezést korlátozó egyes intézkedések eltörlése.

A PDSZ jelezte: a tervezet több, általuk is támogatott változtatást tartalmaz, ugyanakkor számos pontján komoly kifogásokat fogalmaztak meg. Erősen kifogásolják, hogy a tervezet társadalmi egyeztetését nem előzte meg előzetes szakszervezeti egyeztetés, amely álláspontjuk szerint ellentétes a szociális párbeszéd elveivel és az uniós EFOP Plusz vállalásokkal is. Ennek ellenére üdvözlik, hogy a Tisza-kormány eltörölné a szakszervezeti tagdíj munkáltatói levonásának és átutalásának tilalmát, amely nehezítette a szakszervezeti működést. Pozitív lépésnek tartják a nevelőtestületek és az igazgatók jogköreinek bővítését is.

Ugyanakkor a közalkalmazotti tanácsok rendszerét aggályosnak tartják.

A PDSZ szerint ezek nem a munkavállalói érdekképviseletet erősítik, hanem a szakszervezeti rendszer gyengítéséhez vezethetnek. Bár a tervezet a jelenlegi 10 százalékról 2 százalékra csökkentené az országos érdekegyeztetésben résztvevő szakszervezetek reprezentativitási küszöbét (vagyis azok a szakszervezetek lennének jogosultak egyeztetésre, amelyek taglétszáma eléri köznevelésben foglalkoztatottak 2 százalékát), a PDSZ szerint ez sem indokolt, a küszöb fenntartása a Munka törvénykönyvével sincs összhangban. Álláspontjuk szerint az iskolai sztrájkszervezés szabályozásában is további enyhítésekre lenne szükség. Mindemellett a PDSZ Országos Választmánya úgy látja, továbbra sem elég egyértelműen tisztázott az állami köznevelési intézmények fenntartásának jövőbeli rendszere és a munkáltatói jogkörök megoszlása.

- A PDSZ álláspontja szerint világos, koherens és decentralizált szabályozásra van szükség, amely az intézményvezetők szakmai és munkáltatói autonómiáját erősíti, és a fenntartói jogosítványokat nem terjeszti túl a szükséges mértéken - írták.

A tervezett intézkedésekkel kapcsolatban a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke, Totyik Tamás is azt nyilatkozta lapunknak, hogy az eddigiekhez képest ezek komoly előre lépések lehetnek, de még vannak nyitott kérdések. A PSZ elnöke egyebek mellett szükségesnek tartaná egy olyan ellenőrző rendszer kiépítését is, amely garanciát jelenthetne arra, hogy a tankerületi igazgatók és az iskolaigazgatók is minden esetben a jogszabályoknak megfelelően járnak el - korábban számos tapasztalat mutatta ennek ellenkezőjét. A kormány weboldalára feltöltött tervezetek véleményezésére június 27-éig van lehetőség.