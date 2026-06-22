Lionel Messi duplájával biztos továbbjutók a címvédő argentinok

labdarúgás;Ausztria;Argentína;Lionel Messi;futball-vb 2026;

2026-06-22 21:33:00 CEST

A 39. születésnapját szerdán ünneplő nyolcszoros aranylabdás már két találattal előzi meg a német Miroslav Klosét.

A címvédő argentin labdarúgó-válogatott Lionel Messi rekordot jelentő 17., majd a hosszabbításban szerzett 18. világbajnoki góljával 2-0-ra legyőzte Ausztriát a J csoport második fordulójának hétfői mérkőzésén, ezzel biztosította helyét a legjobb 32 között.

A 39. születésnapját szerdán ünneplő nyolcszoros aranylabdás - aki a találkozó elején kihagyott egy büntetőt - már két találattal előzi meg a német Miroslav Klosét, akivel szemben a torna rajtja előtt még hárommal le volt maradva, de az Algéria elleni mesterhármasával "egyenlített", most pedig egyedüli rekorder lett.

Az argentinok vasárnap Jordánia ellen zárják a csoportkört, míg az osztrákok Algéria ellen harcolhatják ki a továbbjutást.

Eredmény, J csoport, 2. forduló:

Argentína-Ausztria 2-0 (1-0)

Dallas, 70 649 néző, v.: Amin Mohamed (egyiptomi)

gólszerző: Messi (38., 95.)

sárga lap: Medina (76.), Paredes (92.), illetve Posch (40.), Laimer (76.)

Argentína:

E. Martínez - Li. Martínez, Romero (Otamendi, 57.), Medina (Tagliafico, 81.), Molina - De Paul (Paredes, 81.), Mac Allister, Fernandez - Messi, Almada (Álvarez, 64.), La. Martínez (González, 64.)

Ausztria:

A. Schlager - Danso, Posch (Prass, 67.), Alaba (Friedl, 67.) - X. Schlager, Seiwald, Sabitzer, Schmid (Wimmer, 78.), Lamer, Wanner (Arnautovic, 67.) - Gregoritsch (Chukwuemeka, 85.)

Gyorsan vezetést szerezhetett volna a dél-amerikai gárda, miután a Lautaro Martínezzel szemben elkövetett szabálytalanság miatt hosszas VAR-vizsgálat után büntetőt ítélt az egyiptomi játékvezető. Lionel Messi már a kilencedik percben a vb-történet legeredményesebb játékosa lehetett volna, azonban a bal kapufa mellé lőtt, ez volt az első kihagyott tizenegyes ezen a tornán.

A folyatásban is Messi volt a főszereplő, két nagy helyzete is kimaradt, előbb Alaba kis híján öngólt szerezve szabadított fel előle, majd szinte a gólvonalról rúgták ki a labdáját. A jég azonban a 38. percben megtört, ráadásul egy "klasszikus" Messi-góllal, egy balról érkező beadást belsőzött a jobb alsóba.

A fordulást követően már jóval többet próbálkozott az osztrák együttes, de igazán nagy helyzetet nem tudott kialakítani. Az argentinok játéka a magabiztos labdajáratásra épült, ekkor már azonban korántsem futballoztak annyira gólra törően, mint az első játékrészben.

Az argentinok egy szöglet után kis híján megduplázták előnyüket - Nico González bólintott nem sokkal mellé -, a hajrára viszont átadták a területet riválisuknak, akinek csak egyetlen helyzete volt, a 93. percben Wimmer csúsztatott a kapufa mellé.

A dél-amerikaiak a 95. percben megkontrázták ellenfelüket, Julian Álvarez még kihagyta a ziccert, a labda Messi elé került, és három osztrák védő szorításában a kapuba lőtt, lezárva ezzel az összecsapást.