Balásy Gyula cégei az államosított lombikszektornak is dolgoztak

lombikprogram;Balásy Gyula;Országos Kórházi Főigazgatóság;Lounge Group;

2026-06-23 09:12:00 CEST

A NER milliárdos kommunikációs vállalkozójának a cége azt közölte, a szerződés valamennyi elemét, köztük az egyes szolgáltatások árát is közbeszerzési eljárásban határozták meg.

Balásy Gyula cégei az államosított lombikbébiszektor kommunikációs feladataira is szerződést kaptak 2023-ban - írja a Telex.

A közbeszerzési eljárást a Nemzeti Kommunikációs Hivatal írta ki, a nyertes pedig így köthetett szerződést az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) meddőségi ellátásért felelős szervezeti egységével, a Humánreprodukciós Igazgatósággal.

A lap kérdésére a Lounge azt közölte, hogy a szerződés eredeti keretösszege nettó 147 716 535 forint volt, amely opcionális kerettel nettó 211 023 622 forintig nőhetett volna. Hozzátették, hogy ez rendelkezésre álló keretösszeg volt, és az ügyfél nem használta ki teljes egészében. A projekt során az OKFŐ összesen nettó 86 679 708 forint értékben rendelt meg és vett igénybe szolgáltatásokat az ügynökségektől.

A Lounge Design Kft. több mint 82 millió forintért dolgozott a programon. A cég kreatív koncepciót készített, PR-feladatokat látott el, animációs kisfilmeket gyártott, promóciós eszközöket készített, valamint rollupokat tervezett és gyártott. A New Land Media Kft.-nek az OKFŐ 4,5 millió forintot fizetett social media kampányra, amelyben hirdetéseket rendeltek meg a Humánreprodukciós Igazgatóságnak.

A Telex az OKFŐ-t is kereste, hogy megtudja, hol láthatók az animációs kisfilmek, és tételesen mennyibe került az elkészítésük, de nem kapott választ. A cikk szerint a Vágyott Gyermekekért hivatalos csatornáin található kisfilmek közül a hat legnézettebb videó is alig több mint ezer megtekintésnél jár. A Lounge tájékoztatása szerint a szerződés valamennyi elemét, köztük az egyes szolgáltatások árát is közbeszerzési eljárásban határozták meg. Az egyes feladatok részletes költségeiről ugyanakkor az ügyfélre hivatkozva nem közöltek további adatokat.

A meddőségi centrumok nagy léptékű államosítása 2019 karácsonya előtt indult, amikor a kormány bejelentette, hogy állami kézbe vesz hat meddőségi magánklinikát, és ingyenessé teszi a szűrővizsgálatokat, a kezeléseket, valamint a hozzájuk kapcsolódó gyógyszereket. 2021-ben arról is törvényt hoztak, hogy 2022. július 1-jétől Magyarországon csak állami meddőségi centrumokban lehet mesterséges megtermékenyítést végezni.