Itt a lista, mit ajánlott fel Balásy Gyula, de Magyar Péter visszautasította

felajánlás;Balásy Gyula;Lounge Group;

2026-06-15 07:21:00 CEST

Magántőkealapokban lévő befektetéseket és Euronews-részesedést is felajánlotta az államnak Balásy Gyula. A vagyonleltár négy céget, valamint több milliárd forintnyi befektetést tartalmaz. A miniszterelnök már korábban visszautasította az ajánlatot.

Balásy Gyula felajánlása nemcsak a Lounge-csoport több társaságára, hanem magántőkealapokban lévő befektetésekre és a Euronews-részesedésre is kiterjedt - írja a 24.

A portál azt írja, hogy megbízható forrásból megismerte az államnak felajánlott vagyonleltárt, amelyet Magyar Péter miniszterelnök a múlt héten visszautasított. A lista alapján Balásy Gyula négy társaságot adott volna állami kézbe: a Lounge Design Kft.-t, a New Land Media Kft.-t, a Lounge Event Kft.-t és a Visual Europe Zrt.-t.

A vagyonleltárban szerepeltek a Prime Tech magántőkealapban meglévő befektetései is, több mint 14 milliárd forint értékben, kifizetésre kész forrásként. A Prime Peak és a Prime Target magántőkealapokban lévő befektetési jegyek értékét 6,5 milliárd forintban jelölték meg; ezek főként a Kürt Zrt.-hez, valamint közterületi és reklámpiaci érdekeltségekhez kötődnek.

A felajánlás része volt az Euronews befektetéséhez kapcsolódó részesedés is. A New Land Media 12,5 millió eurós kölcsönnel vett részt a televíziócsatorna megvásárlásának finanszírozásában, az ehhez tartozó befektetési jegyek pedig a társaság értékpapírszámláján vannak.

A Direkt36 két éve arról írt, Orbán Viktor köreihez vezetnek az Euronews felvásárlása mögötti milliárdok, és a nemzetközi tévécsatorna megvásárlásában az egyik befektető Balásy-cég 12,5 millió eurós kölcsönnel vett részt. Ezt Balásy Gyula akkor nem erősítette meg. A Prime Tech magántőkealapban lévő 14 milliárd forintnyi befektetés azért is figyelemre méltó, mert ezt korábban a sajtó főként Mészáros Lőrinc érdekeltségébe sorolta, ám úgy tűnik, hogy Balásy Gyulának is jelentős része van benne. Az alapot kezelő Primefund alapkezelőben minősített többségű befolyással rendelkezik Kertész József Tamás, aki a Mészáros-csoport ügyvédje, és korábban a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány alapítói jogait is gyakorolta.

A Prime Peakhez és a Prime Targethez a közterületi reklámpiaci érdekeltségek tartoznak. A cikk szerint ezek között van a Publimont is, amely korábban Simicska Lajos, majd Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozott. Az RTL megszerezte Balásy Gyula levelét, amelyben az üzletember azt kérte a kormánytól, hogy soron kívül vegyék át a cégeit, különben azok vagyonát felszámolási eljárással NER-közeli cégek veszik el; ezek között a Publimontot is megemlítette.

Balásy Gyula nem fűzött megjegyzést a vagyonleltárral kapcsolatos értesülésekhez. A 24.hu kereste a Pénzügyminisztériumot és a Miniszterelnökséget is, de egyik tárca sem reagált a felajánlott vagyonelemekkel kapcsolatos kérdésekre.

Az üzletember múlt héten Magyar Péter elutasítása után azt írta: „a jelenlegi körülmények között sajnos reális az esélye annak, hogy a társaságok nem tudják elkerülni a felszámolást.” A cégcsoportnál hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség, zárolták a cégek és Balásy Gyula személyes számláit is, de a portál úgy tudja, az üzletembert egyelőre nem hallgatták ki.