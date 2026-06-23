Megszavazták az országgyűlési képviselők az uniós források hazahozatalához szükséges törvényeket

Országgyűlés;uniós források;parlamenti vizsgálóbizottság;gyűlöletkeltő plakát;korrupció ellenes törvény;törvénymódosítások;

2026-06-23 12:23:00 CEST

Szigorítják a vagyonnyilatkozat-tételre és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, bővítik az Integritás Hatóság hatásköreit, megszüntetik közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat: Módosult a büntetőeljárásról szóló törvény is a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében.

Elfogadta az Országgyűlés kedden az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot is, hogy Magyarország hozzáférjen a rendelkezésre álló uniós forrásokhoz. A képviselők 142 igen és 39 nem szavazattal fogadták el a jogszabályt. A törvény célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, amelyek szükségesek Magyarország európai uniós forrásokhoz való hozzáférésének biztosításához. A szabályozás elősegíti a Magyarország és az Európai Unió intézményei közötti megállapodások végrehajtását, valamint a fejlesztési források mielőbbi rendelkezésre állását.

Amint arról lapunk korábban beszámolt, a parlament rendkívüli ülésén a médiatörvény módosítása mellett az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó, úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgáló jogszabályok is napirenden voltak. A Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter által benyújtott, a fenti arányban, hatalmas többséggel elfogadott csomag a közbeszerzések átláthatósága és a közpénzekkel való felelős gazdálkodás érdekében továbbá jelentősen kiterjeszti a Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén közzétételre kötelezett szervek és a közzéteendő adatok körét is.

Az országgyűlési képviselőkre vonatkozó vagyonnyilatkozati kötelezettséget kiterjeszti a központi költségvetésből állami támogatásban részesülő pártok, civil szervezetek névjegyzékében feltüntetett képviselőire, azaz a pártelnökökre, ügyvezetőkre is. A politikai felsővezetőnek és családtagjainak az új szabályok szerint 2027. január 31-ig kell vagyonnyilatkozatot tenniük. Ha bármelyik érintett szándékosan megtéveszti a hatóságokat, százezertől ötmillió forintig terjedő vagyonnyilatkozati bírságot fizethet, de akár két évig terjedő börtönbüntetéssel is büntethető.

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) kivezetéséről is döntöttek, szabályozva a felsőoktatási tevékenységet nem ellátó kekvák megszüntetését, rendezik feladataik további sorsát, valamint vagyoni viszonyaik lezárását. Az elfogadott jogszabály 15 felsőoktatási tevékenységet nem ellátó kekvát sorol fel, egyebek mellett az Élvonal Alapítványt, a Mathias Corvinus Collegium Alapítványt, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványt. A felsőoktatási tevékenységet közfeladatként ellátó kekvákat az alapítói jogok gyakorlója 2027. augusztus 1-ig szünteti meg.

A kockázati tőkealapkezelőkre vonatkozó felügyeleti keretrendszer átalakul, a közbeszerzésekkel kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályokat szigorodnak, szélesebb körben kizárva a személyes kapcsolatokon alapuló befolyásolás lehetőségét. Az Integritás Hatóság általános jogkört kap, a büntetőeljárásról szóló törvény módosításával megteremtik a lehetőségét annak, hogy a hatóság felülbírálati indítvány elbírálásával hozott határozattal szemben fellebbezéssel élhessen, és ezáltal a törvényesség kérdésében a másodfokú bíróság dönthessen. A hatóság a jövőben közvetlenül is megkeresheti a büntetőeljárást folytató szerveket, a büntetőeljárási iratok megismerése érdekében.

A parlamenti képviselők ugyancsak jelentős többséggel fogadták el az országgyűlési vizsgálóbizottságok működésének új szabályairól, illetve a gyűlöletkeltő politikai reklámok visszaszorításáról szóló törvényeket is.