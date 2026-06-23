Hadházy Ákos: Az új kormány nem számít a munkámra, de a korrupciót, és az ellene folyó munkát figyelni fogom

Nem pályázhatok, mert csak 16 év szakmai tapasztalatom van, a tervezet által előírt jogi vagy pénzügyi végzettségem nincs. Ráadásul Magyar Péterék szerint kizáró ok az is, hogy országgyűlési képviselő voltam korábban – jegyezte meg a Facebook-oldalán melankolikusan Hadházy Ákos arról, hogy a kormány oldalán megjelent törvénytervezet értelmében nem lehet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetője, elnöke. Erről, illetve, hogy pályázik-e a hivatal élére, mint írta, többen is kérdezték.
A volt ellenzéki politikus az előző ciklusban Zugló függetlenként megválasztott parlamenti képviselője, egyben a korrupció elleni harc vezető személyiségeként tevékenykedett. A hivatalról a megjelent tervezet alapján megállapította, hogy a leendő hatóság nagyon komoly jogköröket és eszközöket kap.Megjelent a törvénytervezet, nyomozási és vádképviseleti jogokat is kapna a Tisza-kormány vagyonvisszaszerzési hivatala
Ha a leendő elnök valóban független, kellően bátor és elszánt lesz, komoly eredményeket érhet el. Hamar kiderül majd, hogy ez így lesz-e, abból, hogy Orbán, Lázár, Rogán, Nagy Márton és Szijjártó meddig maradnak szabadlábon. Ezzel a törvénytervezettel ugyan véglegessé vált, hogy az új kormány nem számít a munkámra, de ez nem azt jelenti, hogy nem fogom figyelemmel kísérni a korrupció és az ellene folyó munka alakulását. Persze csak annyira, amennyire az állatorvosi munkám engedi és amennyire szükséges lesz – ígérte Hadházy Ákos.Magyar Péter: Vizsgálhatja az NVVH azokat a cégeket, amelyek éves árbevételének 75 százaléka közbeszerzésből származik„A nagy többség elvárja Magyar Pétertől, hogy mutassa meg, végre egyszer a magyar történelemben következménye lesz a bűnöknek”