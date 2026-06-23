törvényjavaslat;feltételek;hivatalvezető;Hadházy Ákos;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal;

2026-06-23 11:45:00 CEST

Hadházy Ákos: Az új kormány nem számít a munkámra, de a korrupciót, és az ellene folyó munkát figyelni fogom

A volt országgyűlési képviselő kicsit szomorúan vette tudomásul, hogy a feltételek miatt nem pályázhat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetői posztjára. Az eredményesség szerinte azon lesz mérhető, hogy Orbán, Lázár, Rogán, Nagy Márton és Szijjártó meddig maradnak szabadlábon.