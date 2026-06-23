törvényjavaslat;feltételek;hivatalvezető;Hadházy Ákos;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal;

Hadházy Ákos: Az új kormány nem számít a munkámra, de a korrupciót, és az ellene folyó munkát figyelni fogom

A volt országgyűlési képviselő kicsit szomorúan vette tudomásul, hogy a feltételek miatt nem pályázhat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetői posztjára. Az eredményesség szerinte azon lesz mérhető, hogy Orbán, Lázár, Rogán, Nagy Márton és Szijjártó meddig maradnak szabadlábon.

Nem pályázhatok, mert csak 16 év szakmai tapasztalatom van, a tervezet által előírt jogi vagy pénzügyi végzettségem nincs. Ráadásul Magyar Péterék szerint kizáró ok az is, hogy országgyűlési képviselő voltam korábban – jegyezte meg a Facebook-oldalán melankolikusan Hadházy Ákos arról, hogy a kormány oldalán megjelent törvénytervezet értelmében nem lehet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetője, elnöke. Erről, illetve, hogy pályázik-e a hivatal élére, mint írta, többen is kérdezték. 

A volt ellenzéki politikus az előző ciklusban Zugló függetlenként megválasztott parlamenti képviselője, egyben a korrupció elleni harc vezető személyiségeként tevékenykedett. A hivatalról a megjelent tervezet alapján megállapította, hogy a leendő hatóság nagyon komoly jogköröket és eszközöket kap.

Ha a leendő elnök valóban független, kellően bátor és elszánt lesz, komoly eredményeket érhet el. Hamar kiderül majd, hogy ez így lesz-e, abból, hogy Orbán, Lázár, Rogán, Nagy Márton és Szijjártó meddig maradnak szabadlábon. Ezzel a törvénytervezettel ugyan véglegessé vált, hogy az új kormány nem számít a munkámra, de ez nem azt jelenti, hogy nem fogom figyelemmel kísérni a korrupció és az ellene folyó munka alakulását. Persze csak annyira, amennyire az állatorvosi munkám engedi és amennyire szükséges lesz – ígérte Hadházy Ákos.

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