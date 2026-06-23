„Szabó Zsófi idegein Mága Zoltán hegedül” – dalba foglalta a rendszerváltást a Carson Coma

Orbán-kormány;Fidesz;Nemzeti Kulturális Alap; NER;Carson Coma;

2026-06-23 17:36:00 CEST

Az együttes legújabb dalában Edvárd király bukásáról énekel, és nyíltan utal az NKA-botrányban fideszes zenészeknek kiosztott milliókra.

Dalban énekeli meg a NER bukását a Carson Coma. A politizáló dalszövegeikről is ismert együttesnek hétfőn jelent meg legújabb, Pesti bárdok című száma, amelyben a többi közt felidézték, hogyan álltak ki az Orbán-rezsim ellen a népszerű hazai előadók az elmúlt években.

„Edvárd sejti, az szül majdan végül trónvitát, ha a »mocskos Fideszt« nem üvöltik túl a trombiták. Fél királyságát ajánlja fel, zsetont és złotyit, de így sem tudja meggyőzni Edvárd Beton Hofit. (…) Ki gondolta volna, hogy a bárdok nem szeretik, ha a házukban van razzia? Nem marad csendben se Pogi, se Saiid, se Dzsúdló, sem Azahriah”– hangzik el a dalban, amelybe olyan sorok is kerültek még, mint:

Edward király a kerekasztalnál nincs egyedül

Szabó Zsófi idegein Mága Zoltán hegedül

Aranytallérral tele Tóth Gabi vánkosa

Ki a maga szerencséjének Kovács Ákosa.

Illetve:

Óbégat a Pataky, eldalolja a Kört is

Don Vétónak rappel asszonyverésről a Curtis

De van amire Edvárd sem mondja azt, hogy „jaj de jó”

neki kellemetlen már a részeg Nagy Feró.

A zenekar dalában nyíltan utal az NKA-botrányra, egy ponton pedig még „Zsolti bácsi” is szóba kerül. Mint ismert, alig két héttel az április 12-i országgyűlési választások után derült ki, hogy egy, a Nemzeti Kulturális Alaphoz tartozó program keretében 2025 végén 17 milliárd forint támogatást osztottak szét fideszes zenészek és előadók között. A titokban kiosztott pénzek kedvezményezettje volt többek között Tóth Gabi, Muri Enikő, Kis Grófo, Dopeman és Pataky Attila is. Az ügyben csaknem egy hónappal később jelentette be a NAV, hogy költségvetési csalás és hűtlen kezelés miatt indítottak nyomozást.

A legnépszerűbb hazai előadók, köztük a Carson Coma zenekar két tagja is fellépet a budapesti Rendszerbontó Nagykoncerten április 10-én, két nappal az országgyűlési választások előtt. Az együttes dobosával, Héra Barnabással még a koncert előtt beszéltünk rendszerkritikus zenéről, felülről érkező nyomásról és fekete-fehér gondolkodásról.