„Pjotr és én barátok vagyunk” – dalba foglalta Péter és Szergej különleges kapcsolatát a Carson Coma

Dalban énekelte meg a Szijjártó Péter és Szergej Lavrov szívélyes viszonyát Fekete Giorgio, a Carson Coma frontembere és Héra Barnabás, a zenekar dobosa.
A Carson Coma tagjai kedd este tették közzé a közösségi oldalaikon a dalt, amely a Peti és Én című, 2020-ban megjelent slágerük átirata. „Pjotr és én barátok vagyunk, esténként hosszasan telózgatunk” – kezdődik a dal, amelybe olyan sorok kerültek, mint „Peti és én ha rosszalkodunk, egymás fülébe halkan titkokat súgunk”, illetve „Ha Gundalfról mesél, mindig szomorú, csak miattam tanul Peti oroszul”, utalva arra a fiatal informatikusra, Hrabóczki Dánielre, aki az egyik célpontja volt a Tisza Párt bedöntését célzó titkosszolgálati akciónak.
Mint arról beszámoltunk, nemrég a VSquare, a Ján Kuciak Oknyomozó Központ, a Delfi Estonia, a FRONTSTORY, valamint az Insider által jegyzett közös cikkben egy olyan hangfelvételt tettek közzé, amelyben Szijjártó Péter Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel beszélget. A beszélgetésre 2024. augusztus 30-án kerítettek sort, amikor Szijjártó Péter éppen csak visszatért Szentpétervárról, még meg is kérdezi, hogy azért hívja-e őt az orosz kolléga, mert valami rosszat mondott. Az ezzel kapcsolatos félelmeket eloszlató orosz dicséret után a kérés arról szól, hogy Szijjártó Péter érje el, hogy levegyék az EU szankciós listájáról Gulbahor Iszmajlovát.
Szijjártó Péter meg is ígérte, hogy segíteni fog. Igaz, végül csak 2025 márciusában tudta „meggyőzni" uniós kollégáit, hogy oldják fel a büntetőintézkedéseket az orosz-üzbég oligarcha, Aliser Uszmanov testvérével szemben. A minap arról is írtunk, hogy a lehallgatott beszélgetés publikálása – amelyet múlt héten egy másik, Szijjártó és Lavrov közötti egyeztetés kiszivárogtatása előzött meg – nagy felháborodást kelthet az Európai Unióban.