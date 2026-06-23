Kivezetik az üzemanyagok védett árát

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2026-06-23 20:39:00 CEST

A piaci árak már a védett szint alá csökkentek.

Az Országgyűlés elfogadta azt a törvénymódosítást, amely június 23-tól azonnali hatállyal megszünteti az üzemanyagokra vonatkozó hatósági védett árakat. Az indoklás szerint a nemzetközi energiapiaci helyzet javulása már nem teszi szükségessé a rendkívüli árszabályozást, így a cél hosszú távon a versenyalapú piacgazdasághoz illeszkedő normál működés visszaállítása. A Holtankoljak.hu adatai szerint a piaci árak már a védett szint alá csökkentek: a 95-ös benzin átlagára 583, a gázolajé 602 forint a hazai kutakon.

A jogszabály ugyanakkor fenntartja annak lehetőségét, hogy a kereskedelempolitikáért felelős miniszter rendkívüli piaci helyzetben ismét hatósági árat vezessen be. Ez a kiskapu komoly bizonytalanságot szül. A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) június 26-ára egynapos, figyelmeztető kútbezárást hirdetett meg, részben ezzel kapcsolatban. Bár a szövetség támogatja a kivezetést, a szabályozás bármikori visszatérésének lehetőségét sérelmezik, illetve tiltakoznak amiatt, hogy az új kormány a védett áras rendszer által okozott, mintegy hétmilliárd forintnyi veszteséget nem akarja kompenzálni.

A most lezáruló benzinárstop legnagyobb strukturális hibája az volt - vélekedtek korábban szakértők -, hogy egyáltalán nem minősült célzott, rászorulói támogatásnak. A fűnyíróelvű intézkedés egyformán járt a luxusautót tankolóknak és a munkába járni kénytelen, kiskeresetű vidéki autósoknak, ami egyébként hatalmas lyukat ütött a költségvetésen. A korábbi hivatalos kormányzati közlések szerint a védett ár rendszerének fenntartása havonta mintegy 50 milliárd forintos terhet jelentett a központi költségvetésnek, így az intézkedés teljes időszaka alatt a halmozott kiesés több száz milliárd forintra rúgott.