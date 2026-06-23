Fidesz az NKA-botrányról: A Tisza pártirányítás alá vonta a rendőrséget és az ügyészséget

Fidesz;Nemzeti Kulturális Alap;Havasi Bertalan;Tisza Párt;Tisza-kormány;

2026-06-23 20:14:00 CEST

Az ellenzéki párt megszólalt azután, hogy kedden a NAV a Hankó Balázs volt kulturális tárcavezető nevéhez fűződő 17 milliárd forintos ügyben őrizetbe vett hat embert, köztük sajtóértesülés szerint Óbuda egykori fideszes polgármesterét, aki az elmúlt években a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke volt. Havasi Bertalan szerint a Tisza az államot arra használja, hogy a politikai ellenfeleit kiiktassa, az NKA pályázatai pedig nyilvánosak és bárki által megismerhetőek voltak.

„Az NKA pályázatai nyilvánosak és bárki által megismerhetőek voltak. Minden olyan szervezet jogosult volt kérelmet benyújtani, amely kulturális programot valósított meg. Közel 1100 nyertese volt a pályázatoknak. Akik most a leghangosabban kiabálnak, azok sok százmillió forintot kaptak az elmúlt évek kulturális pályázatain. Ezek név szerint és tételesen ismertek. A támogatások elszámolási határideje még le sem zárult” – közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden jelentette be, hogy hűtlen kezelés gyanújával kihallgattak és őrizetbe vettek hat embert a Hankó Balázs volt kulturális tárcavezető nevéhez fűződő 17 milliárd forintos NKA-botrányban. A NAV szerint az őrizetbe vételen túl kezdeményezték mind a hat érintett letartóztatását.

Az őrizetbe vettek mindegyike a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) és a Kulturális és Innovációs Minisztérium volt vagy jelenlegi munkatársa, köztük van sajtóértesülés szerint Bús Balázs, Óbuda egykori fideszes polgármestere, az NKA korábbi alelnöke, aki a pénzszórásról szárnyra kelő hírek nyomán mondott le a posztjáról.

Kedd este a Fidesz az MTI-hez eljuttatott közleményében reagált az NKA-ügy fejleményeire, védelmébe véve az előző kormány intézkedéseit, valamint súlyos vádakat fogalmazva meg a kormányzó párttal szemben. Havasi Bertalan szerint a Tisza az államot arra használja, hogy a politikai ellenfeleit kiiktassa.

„A választások után a Tisza pártirányítás alá vonta a rendőrséget és az ügyészséget. Ennek a folyamatnak a betetőzése a modernkori ÁVH, amely egyszerre nyomozóhatóság, ügyészség és titkosszolgálati szerv”

– írta.

Noha név szerint nem említi, Havasi vélhetően arról a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról beszél, amely még meg sem kezdte működését. Arra pedig semmiféle bizonyítékot nem szolgáltatott, hogy a Tisza valóban kézi vezérlés alá vonta volna a hatóságokat.

„A Fidesz büszke arra, hogy a nemzeti kormány időszakában korábban nem látott összegű forrásokhoz jutott az egész magyar kulturális élet, ahogyan az egy kultúrnemzethez illik. Felszólítjuk a kormányt, hogy erőszakoskodás, félelemkeltés, rombolás helyett építse tovább a magyar kultúrát!” – zárja közleményét a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Alig két héttel az április 12-i országgyűlési választások után derült ki, hogy egy, a Nemzeti Kulturális Alaphoz tartozó program keretében 2025 végén 17 milliárd forint támogatást osztottak szét fideszes zenészek és előadók között.

A titokban kiosztott pénzek kedvezményezettje volt mások mellett Tóth Gabi, Muri Enikő, Kis Grófo, Dopeman és Pataky Attila is. Az ügyben csaknem egy hónappal később jelentette be a NAV, hogy költségvetési csalás és hűtlen kezelés miatt indítottak nyomozást. Tarr Zoltán nem sokkal ezt megelőzően közölte, hogy megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapnál tapasztalt visszaélések és közpénzfelhasználással kapcsolatosan megjelent súlyos problémák kivizsgálása.

A mai napon az is kiderült, hogy újabb cégek, szervezetek és magánszemélyek döntöttek úgy, inkább visszafizetik az NKA-tól kapott pénzt. A 17 milliárd forintból eddig 2,16 milliárd került vissza a Nemzeti Kulturális Alap kasszájába.