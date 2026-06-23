Fidesz az NKA-botrányról: A Tisza pártirányítás alá vonta a rendőrséget és az ügyészséget

„Az NKA pályázatai nyilvánosak és bárki által megismerhetőek voltak. Minden olyan szervezet jogosult volt kérelmet benyújtani, amely kulturális programot valósított meg. Közel 1100 nyertese volt a pályázatoknak. Akik most a leghangosabban kiabálnak, azok sok százmillió forintot kaptak az elmúlt évek kulturális pályázatain. Ezek név szerint és tételesen ismertek. A támogatások elszámolási határideje még le sem zárult” – közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden jelentette be, hogy hűtlen kezelés gyanújával kihallgattak és őrizetbe vettek hat embert a Hankó Balázs volt kulturális tárcavezető nevéhez fűződő 17 milliárd forintos NKA-botrányban. A NAV szerint az őrizetbe vételen túl kezdeményezték mind a hat érintett letartóztatását.Hat embert vett őrizetbe a NAV a 17 milliárd forintos NKA-botrány ügyében, az egyikük Bús Balázs
Az őrizetbe vettek mindegyike a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) és a Kulturális és Innovációs Minisztérium volt vagy jelenlegi munkatársa, köztük van sajtóértesülés szerint Bús Balázs, Óbuda egykori fideszes polgármestere, az NKA korábbi alelnöke, aki a pénzszórásról szárnyra kelő hírek nyomán mondott le a posztjáról.
Kedd este a Fidesz az MTI-hez eljuttatott közleményében reagált az NKA-ügy fejleményeire, védelmébe véve az előző kormány intézkedéseit, valamint súlyos vádakat fogalmazva meg a kormányzó párttal szemben. Havasi Bertalan szerint a Tisza az államot arra használja, hogy a politikai ellenfeleit kiiktassa.
„A választások után a Tisza pártirányítás alá vonta a rendőrséget és az ügyészséget. Ennek a folyamatnak a betetőzése a modernkori ÁVH, amely egyszerre nyomozóhatóság, ügyészség és titkosszolgálati szerv”
– írta.
Noha név szerint nem említi, Havasi vélhetően arról a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról beszél, amely még meg sem kezdte működését. Arra pedig semmiféle bizonyítékot nem szolgáltatott, hogy a Tisza valóban kézi vezérlés alá vonta volna a hatóságokat.
„A Fidesz büszke arra, hogy a nemzeti kormány időszakában korábban nem látott összegű forrásokhoz jutott az egész magyar kulturális élet, ahogyan az egy kultúrnemzethez illik. Felszólítjuk a kormányt, hogy erőszakoskodás, félelemkeltés, rombolás helyett építse tovább a magyar kultúrát!” – zárja közleményét a Fidesz kommunikációs igazgatója.NKA-pénzek: a NAV költségvetési csalás és hűtlen kezelés miatt nyomoz, kényszerintézkedések végrehajtását tervezi
Alig két héttel az április 12-i országgyűlési választások után derült ki, hogy egy, a Nemzeti Kulturális Alaphoz tartozó program keretében 2025 végén 17 milliárd forint támogatást osztottak szét fideszes zenészek és előadók között.
A titokban kiosztott pénzek kedvezményezettje volt mások mellett Tóth Gabi, Muri Enikő, Kis Grófo, Dopeman és Pataky Attila is. Az ügyben csaknem egy hónappal később jelentette be a NAV, hogy költségvetési csalás és hűtlen kezelés miatt indítottak nyomozást. Tarr Zoltán nem sokkal ezt megelőzően közölte, hogy megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapnál tapasztalt visszaélések és közpénzfelhasználással kapcsolatosan megjelent súlyos problémák kivizsgálása.
A mai napon az is kiderült, hogy újabb cégek, szervezetek és magánszemélyek döntöttek úgy, inkább visszafizetik az NKA-tól kapott pénzt. A 17 milliárd forintból eddig 2,16 milliárd került vissza a Nemzeti Kulturális Alap kasszájába.Tarr Zoltán: Megyei bontásban vizsgáljuk Hankó Balázs és az NKA által elszórt közpénztMuri Enikő és Kis Grófo is visszafizette az NKA-tól kapott milliókat