Nem működik a klíma a győri kórház egyik szárnyában

egészségügy;klíma;Győr;klímaberendezés;győri kórház;

2026-06-23 22:09:00 CEST

Az intézmény közlése szerint műszaki meghibásodás történt, vizet osztanak a betegeknek és hozzátartozóiknak.

„Tájékoztatjuk betegeinket, a hozzátartozókat és a látogatókat, hogy intézményünk C3 épületblokkjának hűtési rendszerében műszaki meghibásodás történt” – tájékoztatott a győri Petz kórház kedd délután, számol be a Telex.

Mint írják, a C3 az intézmény 2013-ban átadott egyik új szárnyát jelenti, ebben működik a többi mellett az onkológia egy része, a kardiológia, a belgyógyászat és a gyermekintenzív osztály is. A kórház közlése szerint szerint a klímaberendezés működése bizonytalanná vált, a hiba elhárítását haladéktalanul megkezdték. A javításhoz szükséges alkatrészek megérkeztek, ezért bíznak abban, hogy a hűtési rendszer helyreállítása szerdán megtörténik, addig is ivóvizet biztosítanak a betegek és a hozzátartozók részére.

A lap egyik olvasója látogatóként járt a nap folyamán a kórházban, és arról számolt be, hogy délután már iszonyú hőség volt a kórteremben és kint a folyosón is. Néher András, Győr országgyűlési képviselője, a Tisza politikusa beszélt a kórház műszaki igazgatójával, a főigazgatóval, illetve a minisztériummal is, és szintúgy reméli, hogy a probléma szerdára megoldódik.