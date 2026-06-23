Ötszázmilliárdos reformmal és teljes szemléletváltással alakítaná át az egészségügyet Hegedűs Zsolt

egészségügyi ellátás;Hegedűs Zsolt;

2026-06-23 21:46:00 CEST

Rendőr ezredesi irányítás helyett, bizalmat ígért Hegedűs Zsolt miniszter az egészségügynek kedden a Magyar Egészségügy Menedzsment Társaság (MEMT) konferencia szakmai hallgatóságának.

Milyen ötödik hete kormányozni? „Ne akarjátok megtudni, de biztosan látszanak rajtam a kialvatlan órák” – érzékeltette Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, hogy mennyire nehézkesen zajlik az önálló Egészségügyi Minisztérium kiválása a Belügyminisztériumból. Aztán rögtön rátért a konkrétumokra is, így arra, hogy az első 500 milliárdos többletforrást a szakdolgozó bérek hosszú távú rendezésére és az alapellátás korszerűsítésére fordítják, továbbá több új intézmény létrehozását jelezte és új vezetőket is megnevezett.

A tárca vezetője gyökeres szemléletváltást, az orvosi autonómia visszaállítását, a kórházi kapuk megnyitását és egy teljesen új, az elért eredményeket díjazó finanszírozási rendszer bevezetését ígérte.

Nyíltan beszélt arról is, hogy „revansvágyat” ébresztettek benne az előző kormányzat orvosi kamarával szembeni lépései. Az a törvény, amellyel a kamara mozgásterét szűkítették, szerinte „szörnyű, etikátlan” beavatkozás volt az egyik legfontosabb hivatásrendi testület ellen. Ezt nevezte meg fő motivációként, amikor a Tisza-mozgalom március 15-i beszéde után jelezte Magyar Péternek: vállalja a szakmapolitikai munka oroszlánrészét, noha „nem akart miniszter lenni”. Az, hogy Magyar Péter elsőként jelentette be az egészségügyi miniszter nevét, számára az üzente, hogy a Tisza-kormányban az egészségügyet a „felső polcra” tették.

Beszélt arról is, hogy Magyar Péter nagyon határozott irányító, és fel kell kötnie minden miniszternek a nadrágját akkor, amikor referál vagy kormányhatározat-tervezetet visz a miniszterelnök elé. Vitézy Dávid zseniális, "azt kell mondjam, nagyon sokat tanulok tőle, de mindenkitől, tehát hogy egy nagyon jó csapat és kormányzat van" - tette hozzá a miniszter.

Viccelődve jegyezte meg, hogy „500 milliárdot két nap alatt el lehet költeni”, de a pénz önmagában nem elég, ha nem változik a szemlélet: „érdek helyett értéket” kell teremteni - tette hozzá. Beszélt arról is, hogy miután a kormányüléseken Kármán András pénzügyminiszter mellett ül, már meg is kérdezte tőle, hogy hol van a pénz? Elmondta, az 500 milliárd jön, és nagyon-nagyon előrehaladott állapotban vannak az Európai Uniós tárgyalások az RRF (Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz) források hazahozataláról. Így a pénz ősztől az egészségügyben is rendelkezésre áll.

A többletforrások felhasználásban a szakdolgozói bérek és az alapellátás mellett elsőbbsége lesz a lakosság közvetlen egészségügyi kiadásának mérséklése is.

Magyarországon a zsebből történő egészségügyi költések aránya jelenleg kirívóan magas (25–30 százalék, a gyógyszereknél 48 százalék). A tárca célja, hogy a magyar betegek se fizessenek többet az európai uniós átlag 15 százalékánál.

Közölte azt is, hogy olyan egészségügyet épít, ahol az állami biztosító nem „kifizetőhely”, hanem döntéstámogató, minőségi adatokat elemző intézmény. Az OEP élére kinevezett Kaló Zoltán professzortól pedig azt várja, hogy az állami biztosító mutassa meg, hol vannak a legjobb gyógyítási gyakorlatok, milyen eredményeket és értéket termelnek az egyes ellátók. Angliai mintákra hivatkozva arról is beszélt, hogy – már ebben a ciklusban azon kórházak, amelyek bizonyos minőségi feltételeket teljesítenek, műtétenként plusz díjat kaphatnak.

Hegedűs Zsolt elismételte, hogy kitárják a kórházak és szakrendelők kapuit a kamerák előtt, Semmelweis-napra pedig leszerelik az arcfelismerő kamerákat az egészségügyi intézmények bejáratainál. „Ezzel azt akarjuk üzenni, hogy mi bízzunk bennetek. Nem rendőri ezredesi irányítást, hanem bizalmon és őszinteségen alapuló rendszert építünk.”

Közölte azt is, hogy nyilvánossá és validálttá teszik a minőségi mutatókat, beleértve a kórházi fertőzések valós adatait és a mentők tényleges kiérkezési idejét is. Ennek érdekében a kulcspozíciókra (például mentőszolgálat, Egészségügyi Biztosító) nyílt pályázatokat írnak ki. Beszélt arról is, hogy a politikai befolyástól mentes, tisztán szakmai működés érdekében új kulcsfontosságú háttérintézményt hoznak létre, az Egészségügyi Minőségellenőrző Hatóságot (EMH), amely egy kormánytól, minisztériumtól független hatóság lesz. Vezetésével a miniszter Nemes Balázst bízta meg, és ez a hivatal méri, ellenőrzi és nyilvánosan osztályozza az ellátórendszer minőségét. Jogosult lesz szankciók kivetésére is, ha az intézmények nem teljesítik a jogilag kötelező minimumfeltételeket. Az EMH jogi kötelezettséggé tenné ezek folyamatos ellenőrzését, valamint a betegjogokat és a betegbiztonságot helyezi majd centrumba. A szolgáltatók besorolása (kiváló, jó, fejlesztést igénylő, elégtelen) alapján dőlne el, hogy két és fél, kettő, egy vagy fél év múlva vonnák újra teljes körű vizsgálat alá. A klinikai kormányzás bevezetése az EMH által felügyelt rendszer része. Hegedűs azt ígérte, hogy új kórházi irányító testületek felelnek majd a betegbiztonságért, minőségfejlesztésért, szakmai kompetencia fenntartásáért, panaszkezelésért, átláthatóságért és innovációért.

Egy másik új hivatal, a Magyar Klinikai Kiválósági Intézet (MKKI) is hamarosan megkezdi a munkát. Ez a brit NICE (National Institute for Health and Care Excellence) mintájára létrejövő szervezet a szakmai protokollokért és irányelvekért felel majd. A betegbiztonság növelése érdekében bevezetik a „Duty of Candour” (őszinte feltárás kötelezettsége) intézményét. Ez jogilag kötelezi a műhibát vagy nem kívánt eseményt elkövető orvosi csapatot és kórházat, hogy önként hívja be a beteget és hozzátartozóit, transzparensen tárja fel a hibát, és hivatalos jegyzőkönyvben rögzítse azt.

A „toxikus légkört” termelő vezetőkkel szemben határozott fellépést ígért: szerinte jó irányítás csak ott van, ahol a menedzsment időben észleli a feszültségeket, beszél a dolgozókkal, és szükség esetén lecseréli azokat, akik kommunikációjukkal ellehetetlenítik a szakmát.

Bejelentette azt is, hogy lesz digitális államtitkár az egészségügyi minisztériumban. Őt nem nevezték meg, a mentális egészségért felelős miniszteri biztos viszont Szekeres György, a sürgősségi ellátásért Bognár Zsolt, a várólisták csökkentésért Zahár Ákos miniszteri biztos felel.

A miniszter zárásként kiemelte: a reform sikeréhez a hazai „szürkeállomány” összefogására, a külföldről hazatérő szakemberek jó gyakorlataira és széles körű szakmai csapatmunkára van szükség. „Most vagy soha” alapon kell végrehajtani a változást, felszámolva az egészségügyet korábban mérgező strukturális hazugságokat és szürkezónákat.