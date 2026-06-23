Gödöllőn találkoztak a V4-ek, Donald Tusk megköszönte Magyar Péternek, hogy visszahozta a reményt

Robert Fico;Donald Tusk;V4-ek;Gödöllő;V4;V4 országok;Andrej Babis;V4 csúcstalálkozó;Magyar Péter;

2026-06-23 21:58:00 CEST

Visszatért a visegrádi együttműködés – hangoztatták a találkozó utáni sajtótájékoztatón a kormányfők. Az országok vezetői megállapodtak abban, hogy a jövőben az uniós csúcsok előtt egyeztetik álláspontjukat. Magyar Péter átadott a többi miniszterelnöknek egy tervet a Varsó-Prága-Pozsony-Budapest gyorsvasútról, Robert Fico pedig ismertette a szlovák V4-elnökség fő feladatait, kiemelve az illegális migráció elleni fellépés fontosságát, a Beneš-dekrétumokról azonban nem esett szó a találkozón.

A visegrádi négyek együttműködése visszatért – jelentette ki a magyar miniszterelnök kedden Gödöllőn, a visegrádi együttműködés (V4) kormányfőinek találkozója után tartott sajtótájékoztatón.

Magyar Péter a gödöllői Grassalkovich-kastélyban Andrej Babiš cseh, Donald Tusk lengyel és Robert Fico szlovák kormányfővel egyeztetett, majd később közös sajtótájékoztatót tartottak. A magyar miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia elkötelezett a visegrádi együttműködés megerősítése mellett. Mint mondta, olyan V4-et szeretnének építeni, amely képes kézzel fogható eredményeket felmutatni és amely erős, hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban.

Magyar Péter beszámolt arról, hogy az egyeztetésen kiemelten foglalkoztak az unió következő hétéves, 2028-2034 közötti költségvetésével. „Egyetértettünk abban, hogy a kohéziós politika, a közös agrárpolitika továbbra is meghatározó eszközei az európai politikának, a regionális fejlődésnek” – mondta. Hozzátette, egyetértettek abban is, hogy olyan költségvetésre van szükség, amely támogatja a növekedést, a beruházásokat és az infrastruktúra fejlesztést, a versenyképességet.

Magyar Péter a V4-csúcson átadta a cseh, a lengyel és a szlovák miniszterelnöknek a Varsó-Prága-Pozsony-Budapest gyorsvasút tervét, és arra kérte a kormányfőket, hogy a szlovák V4-es elnökség alatt, ha van erre lehetőség, próbáljanak ebben megállapodni és erre plusz uniós forrást találni, hogy valóban kézzel fogható eredményeket tudjanak felmutatni a polgáraiknak.

„Mindannyiunk meggyőződése, hogy Európa jövőbeli sikerének alapja egy versenyképes gazdaság” – jelentette ki a magyar miniszterelnök. Úgy vélte, ehhez sok minden kell, de az biztos, hogy megfizethető energiaárakra szükség van.

Jelezte, erősíteni kívánják az együttműködést a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a kutatás-fejlesztés, a kiberbiztonság, valamint az innováció terén, és beszámolt arról, hogy a találkozón esett az energiaellátás biztonságáról, a régió összekapcsoltságáról, az észak-déli közlekedési és energetikai folyosók esetleges fejlesztéséről, továbbfejlesztéséről.

Magyar Péter kiemelte, hogy a visegrádi országok továbbra is támogatják a nyugat-balkáni országok európai integrációját. A kormányfő utalt rá, hogy a visegrádi négyek együttműködést és találkozót 35 éve alapította újra Lech Walesa, Vaclav Havel és Antall József, mert felismerték, hogy az országainkat sokkal több köti össze, mint ami elválasztja, és hogy sokkal könnyebb elérni közösen sikereket, eredményeket, mint külön-külön.

„Magyarország örömmel tér vissza az együttműködésébe a legmagasabb szinten. Csehország, Lengyelország és Szlovákia mindig számíthat Magyarországra”

– jelentette ki.

Leszögezte, a visegrádi együttműködés sikerét nem kizárólag a kormányzati kapcsolatok adják, a tudományos, kulturális, oktatási és civil együttműködések legalább ilyen fontosak. Hozzátette: Magyarország támogatja a Nemzetközi Visegrádi Alap megerősítését.

Valamennyi tagország támogatja a szlovák V4 elnökségi programot, amely megvalósításában aktív partnerként vesznek majd részt, akár egy V4-ek plusz formátumban – tudatta a kormányfő. Magyar Péter közölte, megállapodtak abban, hogy az uniós csúcsok előtt egyeztetik álláspontjukat. Igyekeznek minél több közös pontot találni, és együtt képviselni Közép-Európát akár Brüsszelben, akár más nemzetközi térben.

„Európa szíve ma Közép-Európában dobog” – fogalmazott. Magyar Péter arra a kérdésre válaszolva, mi okozta a visegrádi négyek együttműködésének válságát, közölte, az alapvető probléma a lengyel magyar kapcsolatokban keletkezett. Ezt a politikus nagyon sajnálatosnak nevezte, hiszen ezeréves barátságról, történelmi szövetségről van szó.

„Sajnos az utóbbi években a korábbi magyar kormány, az egykori miniszterelnök olyan utat választott, amely nem volt vállalható Lengyelország számára, de Magyarország jelentős része számára sem” – mondta. Példaként említette az Oroszországhoz fűződő viszonyt, és azt is, hogy Lengyelországban körözött politikusokat, bűnözőket fogadott be az előző kormány. A lengyel-magyar barátság újra a régi, ez megadja a lehetősége, hogy a V4-együttműködés is a régi legyen – tette hozzá Magyar Péter.

Robert Fico: A Benes-dekrétumok ügye nem merült fel a találkozón

A versenyképesség erősítése a V4 július 1-jével induló szlovák elnökségének egyik fő célja – mondta a szlovák miniszterelnök a kedd esti sajtótájékoztatón. Robert Fico kifejtette, azt szeretnék, hogy a négy ország ismét nagyon erős legyen.

Az unió versenyképességének fő problémáját a magas energiaárak jelentik, a villamos energia árát mindenképpen csökkenteni kell az EU-ban – húzta alá. A szlovák elnökség második pillére az unió bővítése, e téren azt az álláspontot képviselik, hogy a csatlakozási tárgyalásokat már folytató országoknak – Szerbiának, Montenegrónak, Albániának és Ukrajnának teljesíteniük kell a belépési feltételeket.

A harmadik pillér a gyakorlati szektoriális együttműködések kérdése lesz, a védelmi iparra koncentrálnak majd, fontos lesz az illegális migrációval szembeni fellépés és a schengeni külső határok védelme is. De itt szeretnének egészségügyi és közlekedési együttműködésekkel is foglalkozni – jegyezte meg.

Az utolsó pillért az emberek közti kapcsolatok erősítésének szentelik, fontosnak tartják a 26 éve létező Visegrádi Alapot; valamint a V4 plusz formátumot. Utóbbiról kifejtette, bizonyos témák mentén és nem állandó jelleggel hívnának meg további tagokat az egyeztetésekre.

Az EU soros elnökségét átvevő Írországgal elsősorban az új uniós költségvetésről lehetne egyeztetni. Energiaárak vagy migrációs politika témájában az osztrák vagy a német szövetségi kancellár meghívása is fontos lehet – jelezte a szlovák miniszterelnök.

Robert Fico is arról beszélt, fontos lesz, hogy a V4-ek a jövőben koordinációs találkozókat tartsanak az Európai Tanács ülései előtt, hiszen közös állásponton vannak egyebek ellett a migrációs paktum és az illegális migrációval való fellépés terén, és együtt mintegy 65 millió polgárt képviselnek.

A 2028-ban induló új uniós keretköltségvetésben szerinte fontos a közös agrárpolitika és a kohéziós politika megőrzése, ebben a V4-ek álláspontja nagyon közel áll egymáshoz, ahogyan a keleti régiók támogatásának fontosságát is egyformán látják. Közölte, múlt héten egy informális egyeztetésük már volt az uniós csúcs előtt, most ezt valamennyire formalizálták. Kijelentette, megszületett a végleges döntés, hogy „a V4 visszatért”.

Kérdésre válaszolva elmondta, bilaterális kérdések, például a Benes-dekrétumok ügye a mostani találkozón nem merült fel.

Donald Tusk: Köszönöm Magyar Péternek, hogy visszahozta a visegrádi csoport jövőjébe vetett hitet

„Köszönöm Magyar Péternek a remény visszahozatalát, hogy a visegrádi csoport, így Magyarország is újra az európai eseményeken hang lehet, továbbá hogy újra együttműködhetünk függetlenül a különbségeinktől, hiszen mindannyian tudjuk, hogy nem minden témában egyezik a véleményünk” – hangsúlyozta a lengyel miniszterelnök a sajtótájékoztatón.

Donald Tusk megjegyezte, hogy mindig is voltak bizonyos különbségek, ugyanakkor „amikor ez egy lojális együttműködés volt, akkor az teljes bizalomra épült, a jó szándékról mindenki meg volt győződve, senki nem csapta be a másikat, sokszor egy ökölként haladtunk előre, és képesek voltunk akkor nemcsak hatással lenni a döntésekre, hanem néhány döntést diktálni is Európában”. Reményét fejezte ki, hogy a jövőben a kulcsfontosságú témákban, mint az energia, a migráció, a kohézió, a mezőgazdaság közösen képviselhetik az érdekeiket.

Donald Tusk arról is beszélt, hogy a közép-kelet-európai országoknak nem kell a fő csapás mellett állniuk, de nem kell szembe menniük sem Európával akkor, amikor „nem minden passzol”, hanem önálló hangot képviselhetnek közösen a kulcsfontosságú témákban. Úgy vélte, ha mindig megértik azt, ami összeköti ezt a négy országot, akkor „Európa elkezd meghallgatni bennünket”.

A lengyel kormányfő felidézte, hogy amikor a V4 lojális, szolidáris volt, akkor „olyan fényt reménysugárt adott” az Európai Unió keleti szárnyában lévő országoknak, az összes új tagjelölt országnak, ami segítségükre volt akár a Németországgal vagy Franciaországgal való konfrontációban, akár a brüsszeli bürokráciával való harcukban.

Donald Tusk kérdésre válaszolva elmondta: Orbán Viktort több mint 30 éve ismerte meg, hosszú éveken keresztül nagyon hasonló nézeteket vallottak Európa, a világ és a szabadság kérdésében. „Én nem változtam ezekben a témákban, ő nagyon megváltozott, ezért nem tudok vele együtt dolgozni” – fogalmazott.

A lengyel miniszterelnök arra a kérdésre, miszerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lemondta részvételét a lengyelországi Gdanskban megrendezendő ukrajnai újjáépítési konferencián, azt felelte, hogy vannak fölösleges feszültségek a lengyel és az ukrán elnök között, ám állandó kapcsolatban van Julija Szviridenko miniszterelnökkel, aki a delegációt vezeti, így feszültségek nélküli, kicsit gördülékenyebb konferenciára számít.

Andrej Babiš: Ismét egy csónakban evezünk

Ismét „egy csónakban evezünk”, országaink és régiónk érdekeiért fogunk küzdeni – hangoztatta a cseh kormányfő. Andrej Babiš hangsúlyozta: a V4 ismét működik, „és bízom benne, hogy tökéletesen fogunk működni”.

Ez a négy ország Európa jövője, és meggyőződésem, hogy megint tökéletesen fogunk működni, ahogy az a múltban történt – fogalmazott Andrej Babiš, megjegyezve: „gyönyörű” eredményeink lesznek, és ezért mindenki meg fog tenni mindent.

Andrej Babiš elmondta: a megbeszélésen az energiaárak, a szén-dioxid-kvóták, az új ír európai uniós elnökség, a pénzügyi keret, az európai kohézió és a versenyképesség, a migráció, az ukrajnai háború, a közös védelmi kérdések és az uniós bővítés voltak fontos témák, de a miniszterelnökök érintették az új német javaslatot a következő ankarai NATO csúcstalálkozó vonatkozásában.

„Várom az együttműködést és meggyőződésem”, hogy az a koordináció, amivel mindig rendelkeztünk, az most is megvan, példát jelentenek erre az Európai Tanács ülései előtti egyeztetések – jelezte a cseh kormányfő. Megerősítette: a közös fellépések fontosak és remélhetőleg továbbra is sikeresek lesznek.

Kérdésre válaszolva elmondta: bízik abban, hogy „a kémia működni fog” a négy ország vezetője között. „Optimista vagyok, és biztos, hogy behozzuk azt, amit esetleg a múltban elpasszoltunk” – fogalmazott.

A V4 bővítésével kapcsolatos kérdésre Andrej Babiš közölte: az olcsóbb energiaárakért már sokat lobbiztak, az ETS-ügyben (az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer) az osztrák kancellárt is meggyőzték, és javaslata szerint lehetőleg minél hamarabb kellene találkozni Ausztriával a V4-es formátumban is.

Sikerült meggyőznünk az Európai Bizottságot is az ETS revíziójával kapcsolatban, mivel emiatt a cseh ipar 50 milliárd eurót veszít évente – hangoztatta, majd fontosnak nevezte, hogy a szlovák elnökség minél hamarabb létrehozzon egy V4-Ausztria-Németország találkozót, amelyen meggyőznék a németeket, hogy csatlakozzanak ehhez a lobbicsoporthoz.