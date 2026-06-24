A Kongói DK legyőzésével továbbjutott Kolumbia

labdarúgás;Kolumbia;Kongói Demokratikus Köztársaság;futball-vb 2026;

2026-06-24 06:25:00 CEST

A kolumbiai válogatott 1-0-ra legyőzte a Kongói DK csapatát kedden a labdarúgó-világbajnokság K csoportjának guadalajarai mérkőzésén, sikerével pedig a legjobb 32 közé jutott.

Az utolsó körben a hatpontos dél-amerikai együttes a négy ponttal álló Portugáliával, míg az egypontos afrikai gárda a története első pontszerzésére hajtó újonc Üzbegisztánnal találkozik.

Világbajnokság, K csoport, 2. forduló:

Kolumbia-Kongói DK 1-0 (0-0)

Guadalajara, Akron Stadion, 45 358 néző, v.: Mariani (olasz)

gólszerző: Munoz (76.)

sárga lap: Lucumi (57.), Lerma (94.), illetve Pickel (93.)

Kolumbia:

Vargas - Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica - Puerta, Lerma, Arias (Rios, 77.) - Rodriguez (Quintero, 58.), Suarez (Cordoba, 58.), Diaz

Kongói DK:

Mpasi - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku (J. Kayembe, 72.) - Mukau (Sadiki, a szünetben), Moutoussamy (Mbuku, 82.), E. Kayembe (Pickel, 72.) - Wissa, Bakambu (Banza, 58.)

Bár az első lövést az afrikaiak eresztették meg, Kolumbia nekiesett az ellenfelének, az első húsz percben záporoztak a lövések a kongói kapura, azonban Mpasi sorozatos bravúrjaival megmentette csapatát a bekapott góltól. Amikor ő is tehetetlennek bizonyult, akkor pedig les miatt érvénytelenítették Munoz találatát. Az ivószünetben a kongóiak rendezték a soraikat, stabilizálták a labdás és a labda nélküli játékukat is, így kiegyenlítetté vált a találkozó. A szünet előtti utolsó öt percben ismét fokozódott a nyomás a kongói a kapun, de ezúttal ez helyzetekben nem nyilvánult meg.

Kolumbia térfélcserét követően sem tudott újítani, kevés mozgás volt és még kevesebb sprint, a statikus játék pedig egy kivételtől eltekintve még helyzetet sem eredményezett, amikor igen, akkor Mpasi védett ismét, illetve a kipattanót Arias lőtte a bal sarok mellé. Az eseménytelen második félidő egyhangúságát egy szerencsés kolumbiai gól törte meg harminc perc után, ugyanis Munoz megpattanó lövése teljesen becsapta a kongói kapust. A hajrában hiába nyílt ki az afrikai csapat, egyenlítési esélye nem volt, Vargasnak egyetlen távoli bombát kellett hárítania a hosszabbításban. Ellenben a kolumbiai kontrák veszélyessé váltak, de a dél-amerikaiak csak újabb lesgólt lőttek, így minimális különbséggel nyertek.