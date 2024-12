Daliás afrikai olajbáró fehér lovon

Ghana külügyminisztere Szegeden született és mindig azt emlegeti, hogy jó lenne palacsintát enni. Erről is mesélt a fekete kontinens kapcsán az Afrikai-Magyar Egyesület elnöke. Balogh Sándor igyekszik elfogadtatni, hogy megváltozott a világ és benne talán a legnagyobb mértékben Afrika. Meggyőződése, hogy ez a földrész lesz a világ gazdaságának motorja. Ezért bővíti a Magyar Kulturális és Kereskedelmi Központok eddig hét helyszínre terjedő hálózatát is, amivel hozzájárulhat a kapcsolatok erősítéséhez. Egyesülete segíti is a szegényebb afrikai országokat, amire azért is büszke, mert vele növeli szervezete és az ország presztízsét is.