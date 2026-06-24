A büntetés súlyosítását kéri az ügyészség Joób Márton adócsalási ügyében

adócsalás;főügyészség;költségvetési csalás;elsőfokú ítélet;súlyosítás;Csongrád-Csanád megye;Joób Márton;

2026-06-24 09:44:00 CEST

A férfit és társait bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntettében és hamis magánokirat felhasználásának vétségében mondta ki bűnösnek a Szegedi Törvényszék. A vádlottakkal szemben hat és fél év, illetve másfél év közötti szabadságvesztés büntetéseket szabott ki a bíróság.

Az első fokon kiszabott büntetés súlyosítását kéri az ügyészség Joób Márton (független) korábbi szegedi önkormányzati képviselő és társai adócsalási ügyében - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője szerdán az MTI-t.

A férfit és társait bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntettében és hamis magánokirat felhasználásának vétségében mondta ki bűnösnek a Szegedi Törvényszék.

A vádlottakkal szemben hat és fél év, illetve másfél év közötti szabadságvesztés büntetéseket szabott ki a bíróság. A nem jogerős ítélet szerint a vádlottak közül öten bűnszervezetben követték el cselekményeiket.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség valamennyi vádlott terhére fellebbezést jelentett be, négy terhelt esetében hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabása, egy terhelt tekintetében súlyosabb minősítés, míg három vádlott esetében a bűnszervezetben történt elkövetés megállapítása érdekében.

A fellebbezésekről a Szegedi Ítélőtábla fog határozni.

A szórólapterjesztéssel, műsorújság kiadásával foglalkozó céget irányító elsőrendű vádlott a körülmények számára kedvezőtlen változása miatt a piacon maradás és terjeszkedés érdekében elhatározta, hogy létrehoz egy bűnszervezetet a költségek minimalizálása és az adó meg nem fizetése érdekében. A vádlottak kezdetben Csongrád-Csanád, majd a későbbiekben Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyékben működő olyan céghálót hoztak létre, amelyben a szórólapterjesztést végző alkalmazottak egy részét a lánc alján levő gazdasági társaságokhoz jelentették be vagy azt meg sem tették. Ezek a strómanok nevére íratott társaságok azonban adóbevallást nem nyújtottak be, vagy ha igen, akkor adófizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget, szerepük a fiktív számlák kiállítása volt. A szórólapterjesztést továbbra is az elsőrendű vádlott és társai koordinálták, a bűncselekmény leplezésére valótlan teljesítési igazolásokat állítottak ki, külön könyvelést vezettek, a céghálón keresztül átutalásokkal átfuttatták a pénzt, amit a jutalékok levonása után készpénzben visszakaptak. A vádlottak között volt, akinek jutaléka meghaladta a 100 millió forintot.

A bűnszervezet 2013 és 2017 között 274 millió forint forgalmi adót nem fizetett be.

Joób Márton és védője felmentés érdekében jelentett be fellebbezést. Más vádlottak védői felmentés, illetve enyhítés érdekében fellebbeztek.