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A büntetés súlyosítását kéri az ügyészség Joób Márton adócsalási ügyében

A férfit és társait bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntettében és hamis magánokirat felhasználásának vétségében mondta ki bűnösnek a Szegedi Törvényszék. A vádlottakkal szemben hat és fél év, illetve másfél év közötti szabadságvesztés büntetéseket szabott ki a bíróság. 

Az első fokon kiszabott büntetés súlyosítását kéri az ügyészség Joób Márton (független) korábbi szegedi önkormányzati képviselő és társai adócsalási ügyében - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője szerdán az MTI-t.

A férfit és társait bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntettében és hamis magánokirat felhasználásának vétségében mondta ki bűnösnek a Szegedi Törvényszék.

A vádlottakkal szemben hat és fél év, illetve másfél év közötti szabadságvesztés büntetéseket szabott ki a bíróság. A nem jogerős ítélet szerint a vádlottak közül öten bűnszervezetben követték el cselekményeiket.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség valamennyi vádlott terhére fellebbezést jelentett be, négy terhelt esetében hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabása, egy terhelt tekintetében súlyosabb minősítés, míg három vádlott esetében a bűnszervezetben történt elkövetés megállapítása érdekében.

A fellebbezésekről a Szegedi Ítélőtábla fog határozni.

A szórólapterjesztéssel, műsorújság kiadásával foglalkozó céget irányító elsőrendű vádlott a körülmények számára kedvezőtlen változása miatt a piacon maradás és terjeszkedés érdekében elhatározta, hogy létrehoz egy bűnszervezetet a költségek minimalizálása és az adó meg nem fizetése érdekében. A vádlottak kezdetben Csongrád-Csanád, majd a későbbiekben Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyékben működő olyan céghálót hoztak létre, amelyben a szórólapterjesztést végző alkalmazottak egy részét a lánc alján levő gazdasági társaságokhoz jelentették be vagy azt meg sem tették. Ezek a strómanok nevére íratott társaságok azonban adóbevallást nem nyújtottak be, vagy ha igen, akkor adófizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget, szerepük a fiktív számlák kiállítása volt. A szórólapterjesztést továbbra is az elsőrendű vádlott és társai koordinálták, a bűncselekmény leplezésére valótlan teljesítési igazolásokat állítottak ki, külön könyvelést vezettek, a céghálón keresztül átutalásokkal átfuttatták a pénzt, amit a jutalékok levonása után készpénzben visszakaptak. A vádlottak között volt, akinek jutaléka meghaladta a 100 millió forintot.

A bűnszervezet 2013 és 2017 között 274 millió forint forgalmi adót nem fizetett be.

Joób Márton és védője felmentés érdekében jelentett be fellebbezést. Más vádlottak védői felmentés, illetve enyhítés érdekében fellebbeztek.

Ennek értelmében az alapdíj 1100 forintról 1300 forintra, a kilométerdíj 440 forintról 520 forintra, míg a percdíj 110 forintról 130 forintra nőne.