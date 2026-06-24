„Lazultok? Vagy még áll bennetek az ideg?” –Idegrendszerváltást hirdettek az ARC-on

„Lazultok? Vagy még áll bennetek az ideg?” – ezzel a kérdéssel indul a 2026-os pályázati felhívás, amely az elmúlt évek feszültségeire, beidegződéseire és közös tapasztalataira reflektál. A kiírás szerint eljött az idő, hogy ne csupán magunk mögött hagyjuk az elmúlt időszak terheit, hanem újragondoljuk azokat a félelmeket is, amelyek hosszú időn át meghatározták a közérzetet. Az „idegrendszerváltás” hívószóval így arra a munkára szólítanak, melynek során a megszokott gondolkodási sémák helyére új nézőpontok kerülhetnek.
A szervezők arra biztatják a résztvevőket, hogy olyan képeket hozzanak létre, amelyek nemcsak kritikát fogalmaznak meg, hanem képesek összegyűjteni és humorral elmesélni azokat a vágyakat, reményeket és elképzeléseket, melyek egy élhetőbb társadalom felé mutatnak.
A felhívás ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a fő téma mellett szabadon választott témában is lehet nevezni – megőrizve az ARC egyik legfontosabb alapelvét, az alkotói szabadságot.
A beválogatott alkotásokból rendezett szabadtéri kiállítás szeptember elején nyílik majd meg Újbudán. A tárlat várhatóan idén is látleletet ad majd arról, hogyan gondolkodik a magyar társadalom önmagáról egy változásokkal teli időszakban.