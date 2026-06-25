Jöhetnek a megfizethető bérlakások Magyarországon

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2026-06-25 05:45:00 CEST

Elindulhat egy valódi bérlakásprogram.

A jelenlegi drága, 8-8,5 százalékos projekthitelkamatok visszafogják a piaci bérlakásépítéseket. Az uniós forrásokkal, állami, valamint önkormányzati telkek és a magántőke bevonásával, remélt fejlesztői kamattámogatással Magyarországon is elindulhat egy valódi bérlakásprogram, amely több tízezer új építésű lakást, diák­szállást és kollégiumi férőhelyet hozhat létre néhány év alatt.

A bővülő kínálat hosszabb távon mérsékelheti a lakásárak és a bérleti díjak emelkedését, a modern bérlakás pedig valódi alternatívát és biztonságos, megfizethető lakhatást jelenthet a fiatalok és a saját otthont megfizetni képtelenek számára. Mindezekről beszélgetett Sándor Tünde gazdasági újságíró a Népszava Erkély podcastjének legújabb részében Kiss Gáborral, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület alelnökével, a Metrodom stratégiai igazgatójával.