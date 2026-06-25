Japánban is erős földrengést mértek

földrengés;Japán;cunamiriadó;

2026-06-25 07:45:00 CEST

A kormány válságstábot állított fel.

Erős, a japán meteorológiai szolgálat (JMA) által végül 7,2-es magnitúdójúra módosított földrengés rázta meg csütörtök reggel Japán északkeleti térségét - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Cunamiriadót nem adtak ki, sérülésekről vagy jelentősebb károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A földrengés helyi idő szerint 7.30-kor következett be az Ivate prefektúra partvidéke előtt, mintegy 50 kilométeres mélységben. A rengés a legerősebben Aomori prefektúrában volt érezhető, ahol a japán, hétfokozatú szeizmikus intenzitási skálán 6-os erősséget mértek. Ez a fokozat azt jelenti, hogy az emberek nem képesek állva maradni vagy járni, sok bútor elmozdul, illetve felborulhat.A japán meteorológiai szolgálat közölte: pusztító szökőártól nem kell tartani, legfeljebb kisebb tengerszint-ingadozás várható.A japán kormány válságstábot állított fel a helyzet felmérésére és szükség esetén a mentési műveletek összehangolására.

Takaicsi Szanae miniszterelnök arra kérte a legsúlyosabban érintett térségek lakóit, hogy maradjanak fokozottan óvatosak, mert további hasonló erejű utórengések is előfordulhatnak. Az atomerőműveket üzemeltető vállalatok és a japán nukleáris felügyelet tájékoztatása szerint sem az onagavai, sem a higasidóri atomerőműben, valamint a fukusimai Daiicsi és Daini létesítményekben nem észleltek rendellenességet. Az aomori kiégett fűtőelem-feldolgozó és -tároló létesítmények működésében sem tapasztaltak problémát.

A rengés miatt a JR East vasúttársaság felfüggesztette több vasútvonal, köztük a Tóhoku Sinkanszen nagysebességű vasút közlekedését Tokió és Sin-Aomori között. Egyes autópálya-szakaszokat is lezártak biztonsági ellenőrzések céljából.Japán a világ egyik legaktívabb földrengéses övezetében fekszik, a 6-os vagy annál nagyobb magnitúdójú földrengéseinek mintegy ötöde az ország térségében következik be. Az északkeleti partvidéket 2011 márciusában 9-es erősségű földrengés és az azt követő cunami sújtotta, amely a fukusimai nukleáris balesetet idézte elő.