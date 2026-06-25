Újabb Ferrarit fotóztak le a Hungast-tulajdonos parkolóhelyén

Ferrari;luxusautó;HunGast;

2026-06-25 09:48:00 CEST

Az érintett cég nem válaszolt arra, kié az autó és miért parkolt ott.

Egy Ferrari SF90 Stradale típusú sportkocsit is lefotóztak a Hungast anyacégének fenntartott parkolóhelyén, miután korábban egy Ferrari 812 Superfast is feltűnt ugyanott - írja a hvg.hu.

Az olvasói fotón a lap szerint egyszerre látszik a két autó, vagy legalábbis ez a két típus, és mindkettő a Hungast tulajdonosának, a korábban GVC Groupnak nevezett, azóta OrganX Zrt.-re átnevezett cégcsoportnak kijelölt helyen áll.

A Ferrari SF90 Stradale 1000 lóerős, összkerékhajtású hibrid sportautó. A cikk szerint 2,5 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, 6,7 másodperc alatt pedig 200 km/órára. Magyar hirdetési oldalakon 250 és 330 millió forint közötti áron kínálják, külföldön viszont nagyjából 200 millió forintért is elérhető.

A HVG megkereste az OrganX Zrt.-t, hogy kinek a tulajdonában áll az autó, és miért állt a vállalatnak kijelölt parkolóhelyen, de a lap szerint nem kaptak választ. Korábban arra sem válaszoltak, kié az a Ferrari 812 Superfast, amelyet az elmúlt hetekben többször láttak a cégcsoport budapesti irodája alatti mélygarázsban, az OrganX Zrt.-nek fenntartott helyen.

A cégcsoporthoz tartozik a közétkeztetéssel foglalkozó Hungast Kft. és a Hungast Mecsek Kft. is. Bevételeik elsősorban közétkeztetésből, iskolai, óvodai és más szociális intézmények menzáinak biztosításából származnak; a vállalat saját honlapja alapján naponta 130 ezer adag ételt szolgálnak fel 16 vármegyében és 1100 tálalási ponton.

Az óbudai korrupciós ügyként ismert eljárásnak közétkeztetési szála is van: a hatóságok előállították a Hungast egyik tulajdonosát, valamint a cégcsoport egyik ügyvezetőjét. A cikk szerint a Hungast pécsi menzaszerződéseit biztosan vizsgálja az ügyészség, a jelenlegi, 2027-ig tartó szerződés értéke pedig több mint 10 milliárd forint. Az OrganX Zrt. korábban azt közölte, hogy a hatóságok bizonyos intézkedéseket tettek a társasághoz köthető két személlyel kapcsolatban, de az eljárás jelenlegi szakaszában nem került sor vádemelésre.

A Ferrari SF90-es rendszámáról nincs információ a cikkben. A másik Ferrarin viszont a HVG szerint ideiglenes, „piros szélű” rendszám volt látható, amelynek érvényessége 2026. május 8-án lejárt. A lap azt írja, kérdéseik elküldése után a Ferrari 812 Superfast eltűnt a budapesti mélygarázsból.