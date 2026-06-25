Török Gábor szerint a Tisza kétharmada most még az előző másfél évtized alkotmányos barkácsolásai között is feltűnő lépésre készül

Török Gábor;Sulyok Tamás;Magyar Péter;

2026-06-25 10:22:00 CEST

A politikai elemző úgy látja, precedenst teremtene, ha a Tisza kétharmada egymondatos alkotmánymódosítással távolítaná el a hivatalban lévő államfőt.

Történelmi döntésnek tartaná Török Gábor, ha a Tisza kétharmados többsége alkotmánymódosítással szakítaná meg Sulyok Tamás államfői mandátumát.

A politikai elemző egy csütörtöki Facebook-posztjában azt írta, az alkotmányozó többség birtokosa szinte bármit megtehet, mert az alkotmány sem jelent számára valódi korlátot: ha akarja, átírhatja, és politikai akaratát szabállyá teheti. Úgy fogalmazott, ilyen helyzetben a korlátot csak maga a hatalomgyakorló jelenti, ezért az lesz a mérce, hogy mikor, mire és hogyan használja ezt az eszközt.

Megjegyezte, az Orbán-kormányok mindig „felemelték ezt a fegyvert”, amikor a politikai akarat érvényesítése ezt kívánta. Példaként az Alkotmánybíróság elfoglalását, a bírósági rendszer átalakítását, valamint a migrációval és genderrel kapcsolatos politikai propagandát említette.

Török Gábor úgy látja, a Tisza kétharmada most még az előző másfél évtized alkotmányos barkácsolásai között is feltűnő lépésre készül: egymondatos alkotmánymódosítással távolítaná el a hivatalban lévő államfőt. Szerinte ez nem intézményátalakításba csomagolt megoldás lenne, hanem a politikai akarat közvetlen kimondása.

A bejegyzésben arról is írt, tanulságosnak tartja, hogy a Fidesz hatalomgyakorlásával szemben korábban kritikus szereplők most legfeljebb érdekesnek minősítik ezt a megoldást. Azonban ennél többről van szó: olyan precedensről, amely világossá teszi, hogy akik megszavazzák, azok azt gondolják, tényleg semmi nem köti, korlátozza őket, minősített többségükkel bármit megtehetnek. A politikai elemző szerint a döntés a későbbi államfő mozgásterére is hatna. Ha Sulyok Tamás eltávolítása után a parlament valóban pártoktól független, szuverén államfőt választana, az új elnök egy kormányzati konfliktus esetén már azzal szembesülne, hogy a mandátum megszakításának eszközét egyszer korábban használták.

Török Gábor szerint a kérdés nem az elemző által is sokat bírált államfőről szól, akivel szemben szerinte is lehetnek jogos politikai fenntartásai az új kormánytöbbségnek. „Hanem arról, hogy a 141 képviselő rálép-e arra az útra, amin mindent lehet, de ami valójában a semmibe vezet. Igaza van Magyar Péternek: ez egy történelmi döntés lesz, amelyet később” - zárta posztját.