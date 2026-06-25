Pénteken megszűnik az utolsó Megafon-dolgozó munkaviszonya is

Fidesz;leépítés;propaganda;megafon;

2026-06-25 08:52:00 CEST

Már az irodákat is felszámolták és a bútorokat is eladták.

Június 26-án megszűnik az utolsó Megafon-dolgozó munkaviszonya is a fideszes propagandaközpontnál - írja a Media1.

A lap szerint a folyamat április 12-én, a Fidesz választási vereségének estéjén még más belső üzenetekkel indult: Dukász Magor ekkor arról beszélt a munkatársaknak, hogy folytatják a működést. Később Orbán Viktor a Patriótának adta első interjúját a vereség után, a Megafon Facebook- és YouTube-csapatának következő értekezletén viszont már változásokról volt szó.

Egy távozni kényszerülő munkatárs beszámolója alapján a hosszabb megbeszélésen többen kérdéseket tettek fel Dukász Magornak a választási előrejelzésekről, mert korábban azt a tájékoztatást kapták, hogy minden mérés fideszes győzelmet jelez. Ekkor került szóba az is, hogy a jövőben közösségi finanszírozásra állnának át. Bohár Dániel és a Patrióta közben rövid videóban azt kommunikálta, hogy a csatorna tovább működik, és erősebb lesz.

A Media1-nek nyilatkozó egyik távozó dolgozó szerint ekkor ugyanakkor már érzékelhető volt a bizonytalanság: Dukász Magor megszüntette a Megafon addigi WhatsApp-csoportját, és azt kérte, hogy Signalon hozzanak létre új csoportot, amelybe később ő maga már nem lépett be. Április 21-én Kovács István, a Megafon ügyvezetője is részt vett az értekezleten, és arról beszélt, hogy ha nem lesz megoldás, május 21-én bejelentik a csoportos létszámleépítést. Utóbbi a lap szerint megtörtént.

A munkaviszonyok két körben szűnnek meg: június 21-én és június 26-án. A távozó munkavállaló szerint a leépítés nagyjából 55-57 embert érintett. A Media1 úgy tudja, a Megafon irodáit felszámolták, a bútorokat eladták, és a Digitális Szuverenitás Központnál is hasonló folyamat zajlott: ott bútorokat, kamerákat és más felszereléseket értékesítettek.

A Patrióta YouTube-csatorna sorsa a cikk szerint bizonytalan. A csatornának több mint 300 ezer feliratkozója van, és az egyik informátor szerint ez lehet az egyik utolsó jelentősebb érték, amely megmaradt a rendszerből. A Media1 azt is írja, hogy a Patrióta főszerkesztője távozik.

A végkielégítésekről az egyik forrás azt mondta, nem volt egységes megállapodás, mindenki azt kapta meg, ami a törvény szerint járt neki. A távozó munkavállaló szerint a kampányidőszakban a csapattól folyamatos, akár heti hétnapos, éjjel-nappali munkát kértek azzal az ígérettel, hogy így egy esetleges választási vereség után is biztosítható lesz a Megafon fennmaradása. A forrás szerint ez végül nem valósult meg.

A Media1 megkereste a Megafont a cég jövőjével és az elbocsátásokkal kapcsolatban. A lap azt írta, hogy ha válasz érkezik, frissítik a cikket.