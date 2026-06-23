„A nagy többség elvárja Magyar Pétertől, hogy mutassa meg, végre egyszer a magyar történelemben következménye lesz a bűnöknek”

Parlament;alkotmánymódosítás;Horn Gábor;Sulyok Tamás;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal;

2026-06-23 07:00:00 CEST

Az megalapozatlan állítás, hogy a Tisza csak az ellenfeleit üldözi, és nem kormányoz. Ez egyszerűen nem igaz – szögezte le Horn Gábor politikai elemző.

Eddigi talán legfontosabb parlamenti felszólalásával lépett a nyilvánosság elé Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az Országgyűlés rendkívüli ülésén.

Horn Gábor politikai elemző, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint már annak nagy jelentősége van, hogy egyáltalán elhangzott ez a beszéd: sokan várták, hogy történjen valami konkrétum akár a közjogi méltóságok, akár a vagyonvisszaszerzés ügyében.

Horn Gábor emlékeztetett arra, hogy a Republikon mérései alapján a társadalom több mint kétharmada úgy gondolja, Sulyok Tamás jelenlegi köztársasági elnöknek mennie kell. Még a fideszesek 20 százaléka is ezen a véleményen van. A kormányfő most lépett ebben a kérdésben, ahogyan más – Magyar Péter által báboknak nevezett – vezetők esetében is.

Bár a miniszterelnök nem tért ki a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal működésének részleteire, szavaiból egyértelműen kiderült, hogy a kormány egy átfogó felhatalmazással bíró intézmény létrehozására készül, és nem egy újabb sóhivatalt szeretne, amilyen az úgynevezett Szuverenitásvédelmi Hivatal volt – hívta fel a figyelmet Horn Gábor. A vagyonvisszaszerzési hivatalnak lehet esélye arra, hogy valóban visszaszerezze az eltűnt százmilliárdokat, vagy még nagyobb összegeket.

Magyar Péter megy tovább azon az úton, amire a szavazóitól felhatalmazást kapott– jelentette ki a politikai elemző, aki utalt arra is, hogy a Tisza párt támogatóinak száma jelentősen nőtt az áprilisi parlamenti választás óta. Horn Gábor abban is érteni véli a logikát, hogy a Tisza tizenkét évben fogja maximalizálni az országgyűlési képviselők mandátumát. Legyen valamilyen korlátja a politikai döntéshozatalban eltöltött időnek – magyarázta.

A miniszterelnök stílusán lehet ugyan vitatkozni, de Horn Gábor ezt másodlagos szempontnak tartja. A nagy többség elvárja Magyar Pétertől, hogy mutassa meg: ténylegesen rendszerváltás zajlik, végre egyszer a magyar történelemben következménye lesz azoknak a bűnöknek, amiket az előző időszakban – jelen esetben a Fidesz tizenhat évig tartó kormányzása idején – a hatalom birtokosai elkövettek.

A rendszerváltás alapvető feltétele, hogy mindazoknak, akik ebben közreműködtek, távozniuk kell a pozíciójukból.

Megalapozatlan állítás, hogy a Tisza csak az ellenfeleit üldözi, és nem kormányoz. Ez egyszerűen nem igaz – nyomatékosította az elemző. Nagyon komoly kormányzati lépések történtek a Tisza részéről, elég csak az uniós támogatások hazahozatalára gondolni. Orbán-kormány korábban ellopták az uniós pénzek jelentős részét, amivel ellehetetlenítették a jelenünket, aztán az EU-s források befagyasztása következtében a jövőnket veszélyeztették, ráadásul tudatosan és folyamatosan hazudnak. A rendszerváltás része az is – hangsúlyozta Horn Gábor –, hogy megtanuljuk: ehhez hasonló soha többé nem fordulhat elő velünk.