Koncepciós eljárást emleget NKA-ügyben a Fidesz

Fidesz;Nemzeti Kulturális Alap;

2026-06-25 12:36:00 CEST

Az ellenzéki párt követeli, hogy a hatóságok térjenek vissza az alkotmányos és jogállami szabályokhoz.

Politikai koncepciós eljárások zajlanak a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében - közölte a Fidesz csütörtökön a Magyar Távirati Irodával (MTI).

„Büszkék vagyunk arra, hogy a nemzeti kormány nemcsak a magaskultúrát, hanem a mindennapi kultúrát is támogatta, és nemcsak a nagyvárosokban, hanem minden településen hozzáférhetővé tette. Azok a művészek, kulturális szervezők, a kulturális kormányzat közszolgái, akik ezt munkájukkal lehetővé tették, nem üldöztetést, hanem elismerést érdemelnek” - fogalmazott az ellenzéki párt. Megjegyezték: a „nemzeti” kormány mindent megtett azért, hogy a magyar kultúra megkapja azt az elismerést és támogatást, amely megfelel a nemzeti közösségünk életében játszott nélkülözhetetlen szerepének.

Hozzátették, hogy a rendőrség nyilvánvalóan politikai utasításra jár el, amikor az NKA ügyeivel foglalkozó korábbi kormányzati tisztségviselőket zaklatja és fenyegeti.

Hangsúlyozták, hogy kiállnak a koncepciós eljárással sújtottak mellett, és követelik, hogy a hatóságok térjenek vissza az alkotmányos és jogállami szabályokhoz.

Mint korábban hírt adtunk róla, hat embert vett őrizetbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásokkal kapcsolatban folyó büntetőeljárásban. Az őrizetbe vettek között van Bús Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, valamint a XVIII. kerület korábbi, ugyancsak fideszes polgármestere, Ughy Attila is.

A Kecskeméti Járásbíróság csütörtökön harminc napra elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását.