Tarr Zoltán szerint tolvajnyelven beszélgettek a Hankó-féle tárcánál az NKA támogatásainak az elosztásáról

hűtlen kezelés;Nemzeti Kulturális Alap;Tarr Zoltán;

2026-06-24 20:03:00 CEST

Úszók az uszodában.

Uszodának hívták azt a sarkot a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő épületében, ahol a miniszteri egyéni döntéshez kapcsolódó dokumentumok voltak, és úszóknak nevezték azokat a kiválasztottakat, akik ezekből a forrásokból kaphattak – mondta el a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter az RTL Híradónak.

Bár Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős miniszter azt állította, hogy a pályázatok nyilvánosak voltak, Tarr Zoltán szerint volt mit titkolniuk. Az egyedi döntése alapján megszerezhető támogatásokra kódnyelvet dolgoztak ki. Mindez az intézmény átvilágításakor derült ki. „Kialakult az a nyelvezet is, az a tolvajnyelv, ha úgy tetszik, amit arra használtak, hogy ezt a cselekményt - most itt konkrétan a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) esetében - leírják, és ebben a cselekményben tudjanak dolgozni.

Olyan sms-eket küldtek egymásnak, olyan telefonhívások voltak, ahol nem nevezték néven a dolgokat, hanem az uszoda és az uszoda világának a kifejezéseit használták annak leírására, hogy hogyan és milyen módon lehet ebből a forrásból trükkel részesülni”

- fogalmazott a miniszter.

Hozzátette, van még mit vizsgálni, az ügy még nem a legmagasabb szintre jutott. A botrány kirobbanása óta a miniszter szerint a 17 milliárd forint több mint 10 százalékát fizették vissza olyanok, akik kaptak a pénzből.

Mint ismert, 2025 második felében felé az NKA-ből elkezdett ömleni a pénz Fidesz-közeli celebritásoknak és szervezetekhez egy ideiglenes kollégiumon keresztül, amelynek a tagjai Hankó Balázs közeli munkatársai voltak. A Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma (KKPIK) 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 17 milliárd forintot szórt szét úgy, hogy ezt titkolta az NKA Bizottsága előtt, miközben Hankó Balázs is bőkezűen osztogatott a maga NKA-ban lévő ötmilliárd forintos keretéből. A KKPIK gyakorlatilag átverte az NKA Bizottságát, amelynek emiatt több tagja – Vidnyánszky Attila és Both Miklós – szintén előremenekült és távozott a posztjáról. Az ideiglenes kollégiumnak három tagja volt, az elnök Ughy Attila, Budapest XVIII. kerületének egykori fideszes polgármestere mellett Zámbó Nóra jogász, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) Közigazgatási Államtitkári Titkárságának főosztályvezetője, továbbá Burom Gábor, a KIM miniszteri kabinetfőnök-helyettese.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség most a pályázatok elbírálásában érintett hat tisztviselő letartóztatását indítványozta. Az őrizetbe vettek közül Bús Balázs egykori Fidesz-KDNP-s óbudai polgármestert már ki is hallgatták, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. A bíróság csütörtökön dönt a gyanúsítottak letartóztatásáról.