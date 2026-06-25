Az országos tisztifőorvos elrendelte a harmadfokú hőségriasztást

Magyarország;Országos Tisztifőorvos;hőségriasztás;

2026-06-25 15:06:00 CEST

Legalább négy napon át extrém melegre kell készülni.

Oroszi Beatrix elmondta: másodfokú hőségriasztás van érvényben, de szombat 0 órától harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Legalább négy napon át extrém melegre kell készülni. A nappali csúcshőmérséklet tartósan 38-40 fok körül alakulhat. Ez már komoly egészségügyi kockázatot jelent, ez lehet idén az eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhullám.

Az emberi testre jelentős kockázatot jelent a hőség. Legnagyobb veszélynek a legidősebbek és a legfiatalabbak vannak kitéve, de a hőség senkit nem kímél, bárki rosszul lehet tőle, mindenkinek vigyáznia kell magára. A következő napokban fokozottan figyeljünk magunkra, családtagjainkra, a környezetünkben élőkre. Alkoholos és koffeintartalmú italok kerülése javasolt, sok vizet kell inni. 11 és 16 óra közt lehetőleg ne tartózkodjunk a szabadban, napon. Lakásokat napközben árnyékoljunk. Senki ne hagyjon gyermeket, idős személyt vagy háziállatot gépkocsiban.

Mindig csak kijelölt fürdőhelyeken fürdőzzünk. Felhevült testtel soha ne ugorjunk vízbe, és erre figyelmeztessük a gyerekeket is – sorolta Oroszi Beatrix.

A közösségi összefogás életeket menthet, vendéglátóegységek felajánlhatnak vizet, közterületeken is lehet vizet osztani, lehet párakapukat állítani, a szociális ellátórendszer fordítson kiemelt figyelmet azokra, akik a leginkább ki vannak téve a kockázatnak. Egy telefonhívás, egy pohár víz is életet menthet. Az előttünk álló napokban ezt a próbatételt közösen álljuk ki, vigyázzunk magunkra, családunkra, egymásra - hangsúlyozta.