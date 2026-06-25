ásványvíz;sajtótájékoztató;MÁV;Mészáros Lőrinc;Tisza-kormány;

2026-06-25 15:44:00 CEST

A Privátbankár kérdésére Magyar Péter elmondta, több vasútvonalon és HÉV-eknél is sebességkorlátozás van. Nem optimális a helyzet, ilyenkor a MÁV kiegészítő kapacitásokkal rendelkezik. A vízosztást fokozni fogják, a vasúti pályaudvarokon már nem Mészáros Lőrinc vizét osztják - jegyezte meg.

A miniszterelnök szerint sebességkorlátozást léptettek életbe a 80-as vasútvonalon Ludas állomásnál, a 80 C-n Sárospatak és Sátoraljaújhely között, a 100-ason Apafa és Nyíregyháza között, a 110-esen Apafa és Nyírbátor között, a 115-ösön Ágerdőmajor és Nagyecsed között és a HÉV-eken, a H5-ösön a Margit híd és Szentendre között, a H6-os teljes vonalán, a H8-ason és a H9-esen az Örs vezér tere és Gödöllő között.