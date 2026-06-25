Döbbenetes számokat látni a NER-közeli cégeknél, 16 év alatt 1400 milliárd forint profitra tettek szert

Opten;gyűjtés;holdudvar;gazdagodás; NER;

2026-06-25 18:45:00 CEST

Ez a teljes magyar vállalati nyereség csaknem 10 százalékát jelenti.

Az elmúlt tizenhat év legfontosabb magyar gazdasági eredménye egy szűk vállalkozói kör látványos felemelkedése. Hogy mennyire szűk, arra az Opten Informatikai Kft. cégadatszolgáltató friss elemzése mutat rá.

Gyűjtésük szerint a hazai cégvilág közel 490 ezer vállalkozásából tulajdonosi vagy vezetői kapcsolatok alapján 1866 olyan cég azonosítható, amely a NER köreihez sorolható. Ez a teljes vállalati kör mindössze 0,4 százaléka. Ezzel szemben ez a csoport mintegy 12 ezer milliárd forintos árbevételt realizált, ami a teljes vállalati szektor forgalmának 6,1 százaléka.

Ennél is döbbenetesebb a profitarány: az 1400 milliárd forintra rúgó adózott eredményük a teljes magyar vállalati nyereség közel 10 százalékát jelenti.

Eszerint miközben csak minden 250. hazai cég tartozik ide, minden tizedik profitforint náluk landol. A kérdés így már nem az, hogy sikeresek voltak-e, hanem hogy az eredményük mennyire tekinthető reális piaci teljesítménynek. A hálózat ereje nem egyenletes - írja az OPTEN - a birodalom magját néhány száz nagyvállalat alkotja.

A vizsgált cégkörből mindössze 309 vállalkozás nyert el uniós pályázatot (300 milliárd forint értékben), és csupán 195 szereplő bukkant fel a közbeszerzéseknél. Ez a 195 kiváltságos cég viszont összesen

8532 nyertes szerződést zárt, amelyek együttes értéke meghaladja a 8400 milliárd forintot.

Ezt a gigantikus közpénzforgalmat keretszerződések és megugró projektköltségek hizlalták.

A NER-es jelenlét az egymilliárd forint feletti árbevételű cégek között válik igazán látványossá, ahol már 2,3 százalékos az arányuk, ami hatszoros felülreprezentáltság. A csoport teljes profitjának 90 százaléka itt keletkezett. A legerősebb pozíciókat a pénzügyi szolgáltatásokban (a szektor árbevételének közel harmada) és az építőiparban (a forgalom több mint ötöde) építették ki, sokszor domináns fővállalkozóként.

Az elvitathatatlan GDP-szerep mögött azonban folyamatosan összekeveredik a valós piaci tevékenység, a túlárazás és a kapcsolati tőke, az aranykor után pedig most egy komoly stresszteszt következik.

A piac valódi versenyre készül egy olyan környezetben, ahol az állami beruházások volumene csökken, a finanszírozás szigorúbb, az uniós források felhasználása pedig fokozott ellenőrzés alatt áll.

Ebben a helyzetben fog kiderülni, hogy a NER-cégeknél látható kiemelkedő eredmények mennyire életképesek politikai hátszél nélkül.

Csorbai Hajnalka, az Opten stratégiai és operatív igazgatója szerint az elmúlt időszak a gáttalan pozícióépítésről és a magas osztalékok kivételéről szólt, a következő évek azonban már az a kérdés, hogy ezek a pozíciók mennyire bizonyulnak ellenállónak a megváltozott gazdasági és politikai környezetben.