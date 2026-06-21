„600 milliárd forintot az ember nem tud értelmezni, táskákat, cipőket, ruhákat igen” – Megszólalt Hadházy Ákos informátora a NER-feleségek fényűzéséről

Hadházy Ákos; NER;Tóth Ildikó;luxizás;

2026-06-21 06:30:00 CEST

Tóth Ildikó az az üzletasszony, aki Hadházy Ákost informálta.

Tóth Ildikó, a Cápák között című műsorból is ismert ingatlanbefektető adott interjút a hvg.hu-nak, aki a választás után elárulta, ő informálta Hadházy Ákost a NER-feleségek mesés luxizásáról. Ebben egyebek között elárulta ,a célja az volt, hogy „emberközelivé” tegye a harácsolást, a táskák, cipők, ruhák ugyanis mindenki számára értelmezhetők.

Az interjúban Tóth Ildikó elmondta, 2022 tavaszán kereste meg először Hadházy Ákost, miután 2022-es választás után úgy érezte, hogy teljesen elszabadult a NER elitje, amely már egyáltalán nem rejtegeti, mekkora vagyon felett diszponál. Példaként felhozta, hogy Matolcsy Ádám felesége az akkor még nyilvános Instagram-oldalán különböző színű és méretű Chanel és Hermes táskákkal pózolt, hozzájuk illő cipőkkel, több tízmilliós ékszerekkel, ami őrült méretű vagyonról árulkodott. Hadházyt ekkor tehát azzal kereste meg, hogy szívesen küld olyan képeket és információkat luxusköltésekről, amelyek sehogy sem illeszthetők össze az ország gazdagsági helyzetével, és az érintett politikusok, közszereplők bevételeivel, mert mint mondta, „hiába végeznek fantasztikus munkát a tényfeltáró újságírók, a cikkekben szereplő számokat az emberek nem tudják befogadni. Nem azért, mert buták, 600 milliárd forintot én sem tudok értelmezni, ezek felfoghatatlan számok.”

Ezzel szemben a táskák, cipők, ruhák mindenki számára értelmezhetők: a legdrágább darabot, amit megtalált, Rogán Barbara viselte, egy körülbelül 160 millió forintos fekete, krokodilbőr Hermes Kelly táskát, tele gyémántdíszítéssel. Mint jelezte, ez már egy érthető dolog: „vannak a hatalom közelében olyanok, akik lakások árait szórják el táskákra. Milyen mértékben vehetik ki a pénzt az államháztartásból, ha ez is belefér? A NER-hez köthető feleségek, barátnők, lányok, akik a nyilvános oldalaikon pózoltak ezekkel a tárgyakkal, olyan mézesbödönben turkáltak, amit az európai felső tízezer sem enged meg magának. Franciaország divatnagyhatalom, de sem a mostani, sem a korábbi francia elnökfeleségek nem hordtak ennyire drága dolgokat. Katalin hercegné szintén nem visel ilyen fennhéjázó táskákat” - érzékeltette.

Az interjúból kiderült az is, hogy a NER-feleségek luxuskiegészítőinek felkutatásában Tóth Ildikó több barátja is segített, sokan közülük közvetlenül Hadházy Ákoshoz fordultak egy-egy információval. Az érintettek ezért zárttá tették az addig nyilvános közösségimédia-oldalaikat, csakhogy így is kitudódott ez-az: Tóth Ildikó szerint a saját baráti körük mentette le az újabb táskákról, ékszerekről készült fotókat, és küldte tovább neki vagy Hadházy Ákosnak.

Azzal kapcsolatban, hogy a választás után Várkonyi Andreát 150 milliós Hermes táskával fotózták le Mészáros Lőrinc oldalán Cannes-ban, Tóth Ildikó úgy vélekedett, sokatmondó, hogy egy ilyen értékű, kivételes luxustárgyat nem egy jeles eseményen, kiöltözve viselt, hanem lazán a karjára csapva, ruhaválogatás közben. Szerinte annyira megszokták a luxust, hogy már nem is tudnak leállni erről az életformáról. Kitértek arra is, hogy nem önmagában a luxussal van a gond - Szoboszlai Dominik például maga kereste meg a pénzt arra az életvitelre, amit folytat.

A felvetésre, hogy luxuskiegészítőkre, például Hermes táskára érdemes-e mondjuk befektetési céllal pénzt költeni, Tóth Ildikó kifejtette, ha valaki befektetésnek vesz egy ilyen darabot, azt nem hordhatja éjjel-nappal az utcán, mert ezek nagyon kényes táskák, és ha csak egyetlen karcolás van rajtuk, már közel sem érnek annyit. „Van egy Celine táskám, amit a körmömmel véletlenül úgy megkarcoltam, hogy soha nem lehet már teljesen kijavítani. Egy oldtimer autó is akkor ér sokat, ha nincs hússzor összetörve és kikalapálva” - magyarázta, hozzátéve, hogy egy öt vagy tíz évvel ezelőtt megvett modell ma akár a tízszeresét is érheti, de csak akkor, ha megfelelően kitömve, porzsákban tárolják, és csak nagyon ritkán, igazán jeles alkalmakkor veszik elő.

Egy kérdésre az üzletasszony azt is megjegyezte, hogy Magyarországon olyan alacsonyak a fizetések, hogy semmilyen létjogosultsága nincs a luxusmárka-üzletek jelenlétének, ő nem is tud arról, hogy bármelyik, még itt nem lévő luxusmárka be akarna jönni az országba.