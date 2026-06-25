Magyar Péter: Zajlik a társadalmi egyeztetés a 17. alkotmánymódosításról, a legtöbben a mandátumkorlátozást támogatják

sajtótájékoztató;alkotmánymódosítás;Tisza-kormány;

2026-06-25 16:08:00 CEST

Volt, aki felvetette, hogy a politikusok testkamerát kapjanak. Ő meghívta a Velencei Bizottság elnökét, jövő héten fognak találkoznak.

Az alaptörvény 17. módosításáról Magyar Péter elmondta, szombatig várják a véleményeket, több mint 13 ezer üzenet érkezett, 95 százalék támogatja a javasolt módosítást, 5 százaléknak vannak kétségei vagy ellenzi a dolgot. Az embereket leginkább a parlamenti képviselők mandátumkorlátozás, második helyen messze lemaradva a leköszönő köztársasági elnök, Sulyok Tamás mandátumának megszűnése áll – számolt be Magyar Péter a társadalmi egyeztetésről.

A véleményeket monitorozzák, összesítve közzé is teszik majd. Ezt követően döntenek arról, hogy várhatóan még jövő héten milyen formában kerül benyújtásra a javaslat.

Beérkezett észrevételek elsöprő többsége támogatja a közvagyon visszaszerzését, korrupció elleni intézkedéseket is. Egyesek állandó testkamera felszerelését javasolják politikusokra, streamingelni lehetne – viccelődött Magyar Péter. A nyomozásokról folyamatos tájékoztatást kérnének az emberek és nagyon gyors eredményeket szorgalmaznak. Egyesek területi szerveket is létrehoznának a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonfelügyeleti Hivatal néven. Van olyan, aki a bírói pozíciót és feladatokat is a hivatalba iktatná be - ez nem lehetséges egyelőre, és talán ez jól is van így, mondta. Kiemelte, büszkék arra, hogy van valódi társadalmi egyeztetés.

Megjegyezte, vannak, akik kritizálják most a teljesen transzparens alaptörvény-módosítást, és kiemelte: ezekről mind szó volt korábban, soha ilyen erős felhatalmazást magyar emberek nem adtak. Az egyeztetési folyamat gyors, rövid, önkorlátozó és pontos, nincs mismásolás vagy félrebeszélés, a magyar emberek értik és véleményezhetik - jelentette ki.

Itt a propaganda még megmaradt ága, szerencsére van, ahol Navracsics Tibor felszólításának engedve néhányan a bukszájukba nyúltak - jegyezte meg ezután Magyar Péter. Közölte, most a Velencei Bizottságra is hivatkoznak, és közölte: ő meghívta a Velencei Bizottság elnökét jövő hétre, nincs mit titkolniuk, szívesen megvitatják velük a módosítási javaslatokat, mondta a miniszterelnök.

Ami az alkotmányozás folyamatát illeti, Magyar Péter elmondta, országos társadalmi párbeszédet indítanak, azt szeretnék, minden magyar ember elmondhassa, milyen országban szeretne élni. Ha megtörtént a társadalmi egyeztetés, az Országgyűlés fog dönteni az alkotmány elfogadásáról, végül népszavazáson döntenek. Először lesz olyan alkotmány, amely nem zárt ajtók mögött hozott paktumok eredményeként jön létre.