Vitézy Dávid: Az Európai Bizottság jóváhagyta a magyar helyreállítási tervet

sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-06-25 16:20:00 CEST

Kezdődik a versenyfutás az idővel, 2026. augusztus 31-ig kell megszerezni minden eurót.

A végrehajtás fázisába lép a folyamat, a Tisza-kormány minden minisztériumtól és állami szervtől elvárja, tegyen meg mindent a szupermérföldkövek eléréséért, hogy 2026. augusztus 31-ig minden ilyen EU-s támogatást megszerezhessünk. Az ehhez kapcsolódó törvénycsomagot az Országgyűlés elfogadta, benne a kekvákat és más témákat érintő részekkel – jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Megjegyezte: az Magyar Fejlesztési Bankra vonatkozó törvénycsomagot a jövő héten nyújtják be, ez a feltétele, hogy uniós pénzeket használhasson fel a pénzintézet, ne pedig a mindenkori kabinet pénztáraként működjön.

Bíznak benne, hogy a korrupcióellenes intézkedéseket a köztársasági elnök is aláírja, amúgy 1,5 milliárd eurós pályázati lehetőség nyílt meg az energiarendszer fejlesztésére.