Vitézy Dávid: Az Európai Bizottság jóváhagyta a magyar helyreállítási tervet

A végrehajtás fázisába lép a folyamat, a Tisza-kormány minden minisztériumtól és állami szervtől elvárja, tegyen meg mindent a szupermérföldkövek eléréséért, hogy 2026. augusztus 31-ig minden ilyen EU-s támogatást megszerezhessünk. Az ehhez kapcsolódó törvénycsomagot az Országgyűlés elfogadta, benne a kekvákat és más témákat érintő részekkel – jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Megjegyezte: az Magyar Fejlesztési Bankra vonatkozó törvénycsomagot a jövő héten nyújtják be, ez a feltétele, hogy uniós pénzeket használhasson fel a pénzintézet, ne pedig a mindenkori kabinet pénztáraként működjön.Az Európai Bizottság már döntött, jöhetnek Magyarországra az uniós pénzekHatszázmilliárd forintos listával várja Budapest Magyar Péter kormányát a befagyasztott EU-s források megszerzéséhez
Bíznak benne, hogy a korrupcióellenes intézkedéseket a köztársasági elnök is aláírja, amúgy 1,5 milliárd eurós pályázati lehetőség nyílt meg az energiarendszer fejlesztésére.540 milliárd forintos energetikai pályázatot hirdetett a Tisza-kormány úgy, hogy jóvá sem hagyták a magyar helyreállítási tervet