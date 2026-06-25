Vitézy Dávid: A Karmelita kolostort kulturális célokra fogják hasznosítani

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2026-06-25 16:40:00 CEST

A Tisza-kormány nem látja indokoltnak, hogy az Alkotmánybíróság új épületet kapjon.

A Közlekedési Múzeum állandó helyszíne Kőbányán lesz – emlékeztetett Vitézy Dávid. A Hauszmann-programot felülvizsgálják és funkcionálisan újragondolják. Számos beruházást megörököltek, ahol még tízmilliárdos kifizetések állnak előttük.

Ami a Karmelita kolostort illeti, alapvetően kulturális hasznosításban gondolkodnak, erről részletes javaslattal élnek majd, és be fogják vonni a közvéleményt is.

Honvéd Főparancsnokság esetén az Orbán-kormány a visszaépítésről döntött, a beruházás úgy indult el, hogy valójában funkciója nem volt. A külső homlokzatokat befejezik, utána meg kell találni a megfelelő kulturális funkciót, a beruházás értelmét. A Hadtörténeti Múzeum visszakaphatja régi épületét - mondta Vitézy Dávid.

A Tisza-kormány nem látja indokoltnak, hogy az Alkotmánybíróság új épületet kapjon, így ennek a tervnek a leállítását javasolja.

Ott, ahol állami intézmények, védendő műkincsek vannak, nem történt beavatkozás – jegyezte meg Vitézy Dávid, majd arról beszélt: jelenleg bizonytalan a funkció a Budavári Palota északi szárnyát illetően is, így felülvizsgálat szükséges. A teljes beruházás több száz milliárd forintba kerülne ne, társadalmi vita erről nem zajlott. A budapesti látképet befolyásolja annyira, hogy a minimum lett volna szélesebb körű társadalmi egyeztetés. Ez nem zajlott le, ezt a munkát el kell kezdenünk, hangsúlyozta.