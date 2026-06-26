Idén már nem, de jövőre lehet fauszoda a Dunán, csak új jogszabály és pár száz millió kell hozzá

Budapest;uszoda;Duna;engedélyezés;közterület-használat;szabadstrand;Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság;

2026-06-26 05:50:00 CEST

Ebben az évben a szükséges szakhatósági állásfoglalások is beérkeztek, a határozatot is előkészítették, csak éppen a fővárosi önkormányzat közterület-használati engedélye hiányzott.

A hiányzó közterület-használati engedélyen akadt el legutóbb a Margitsziget oldalába tervezett dunai fauszoda létesítési engedélyezése – derült ki a fővárosi Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság legutóbbi ülésén a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) dunai fürdő-projektről szóló beszámolójából. A létesítési kérelmet hosszas előkészítő munka után idén januárban benyújtották „gazdasági célú úszóműállásként” a Fővárosi Kormányhivatal Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztálya Kikötői Osztályához. A szükséges szakhatósági állásfoglalások is beérkeztek, a határozatot is előkészítették, csak éppen a fővárosi önkormányzat közterület-használati engedélye hiányzott. Így az eljárást felfüggesztették.

Ha a főváros ezt gyorsan kiadná és gyors közgyűlési döntés születne a dunai fürdő-projekt folytatásáról, akkor októberre meglehetne a létesítési engedély. Addigra ugyan lezárul a strandidény, de nem is baj, lévén a tervezett fauszodának még a látványtervei sem készültek el, nemhogy a kivitelező, illetve szállító céget találtak volna hozzá. S ha mindez meg is lenne, az üzemeltetéshez szükséges engedélyek megszerzése is kérdéses.

Jelenleg ugyanis nincs jogszabály folyókba merülő fauszodákra, így a kormányhivatal legfeljebb a szabadstrandokra vonatkozó törvényi előírások alapján tudná elbírálni az erre vonatkozó kérelmet.

Ennek pedig a BGYH szerint nagy a kockázata. Így előbb a Fővárosi Közgyűlésnek kellene – felterjesztési jogával élve - felkérni a kormányt a szükséges jogszabály megalkotására. A nyári szünet előtti utolsó pénteki ülés napirendjei között azonban – lapzártánkkor legalábbis - nem szerepelt egyetlen erre vonatkozó előterjesztés sem, így döntés sem várható ez ügyben. Ez újabb több hónapos késést jelent, kérdésessé téve, hogy a következő szezonra megépülhet-e a fauszoda a Duna fővárosi szakaszán.

Lebegő medencék A nehézkes indulás már csak azért is meglepő, mivel az első fauszodák - vízen lebegő fából készített medencék, amelyek lehetővé teszik a folyóban való biztonságos fürdést – brit példára az 1810-20-as években épültek Pesten és Budán. Az 1860-as években már kilenc folyami uszoda működött a fővárosi Duna-szakaszon. Még a Parlament előtt is állt egy hasonló építmény, ahová két ülés között a politikusok is lejártak úszni. A háború elpusztította ezeket is, eleinte tervezték az újjáépítésüket, majd ez lekerült a napirendről. Kivételt éppen a Palatinus fürdőhöz kapcsolt építmény képezett, amely egészen 1949-ig működött. A folyó vízminőségének romlása miatt 1973-ban betiltották az egész fővárosi szakaszon a folyami fürdőzést. A Duna vízminősége azóta sokat javult és a Város és Folyó Egyesület (Valyo) célul tűzte ki Budapest „újraegyesítését” a Dunával. 2019-ben nyitották meg a római-parti szabadstrandot. A kezdeményezést azután a III. kerületi önkormányzat is felkarolta, majd a Kopaszi-gátnál és tavaly az Árasztó-parton is nyílt egy-egy szabadstrand. Az Európában is egyre gyakoribbá váló hőhullámok, illetve párizsi olimpia Szajna-úszása a nemzetközi figyelmet is ráirányította a folyami fürdőzésre. Párizs 2025 júliusában nyitotta meg a nagyközönség számára az első új, ingyenes, kijelölt folyami strandjait a Szajnán, amivel több mint 100 éves tilalmat oldották fel. De működik folyami strand a Rajnán, Zürichben a Limmat folyóban. Bázelben a „kulturális örökség” részeként tartják fenn a folyami úszást. Bécsben a Kis-Dunán nyitottak folyami uszodát.

A Duna-fürdőhelyek megnyitását Vitézy Dávid vetette fel még a 2024-es főpolgármester-jelölti kampányában, majd javaslatára a Fővárosi Közgyűlés 2024-ben úgy döntött, hogy megvalósíthatósági tanulmányt rendel egy budapesti Duna-fürdő (fauszoda) létrehozásáról. Ebben természetesen a Valyo is szerepet kapott. A tanulmányban 49 potenciális budapesti helyszínt vizsgáltak, amit azután a hajóforgalom és a part adottságai miatt négy, illetve két helyszínre szűkítették le.

A pilot-projektet a jelen tervek szerint a margitszigeti Palatinus strand előtt valósítanák meg, míg a jóval nagyobb fauszoda a Vigadó előtt turisztikai látványosságként épülhetne meg.



A Parlament előtti újrázásról egyelőre nincs szó, holott biztosan sok érdeklődő figyelné, ahogy a kormánytagok levonulnak csobbanni egyet a Dunában.

A BGYH tavaly júliusban megbízta a Weldinspector Kft-t az előzetes szakmai vélemény, illetve az engedélyezés elkészítésére. Az úszómű terveit tavaly decemberben jóváhagyták, a cég beszerezte a szükséges jóváhagyásokat a főépítésztől, a hajózási hatóságtól, a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóságtól, illetve megkötötték a szükséges mederbérleti szerződést is. Ezt követte a létesítési engedélyezési eljárás idén januárban, ami a fentebb említett okból márciusban elakadt. A folytatáshoz szükséges közterület-használati engedély kiadásához azonban további hiánypótlást rendelt el a fővárosi vagyongazdálkodási főosztály. Módosítani kell például az úszómű bejáró hídjának rögzítési tervein. A közterület-foglalás egyébként csak október 31-ig adható ki. Jövőre újra kérni kell.

A közterület-használati kérelemmel párhuzamosan egy másik eljárás keretében rögzíteni szükséges, hogy a parti „építmény" a helyszínen marad és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerül. Az úszómű csak ezután a létesítési engedély birtokában építhető meg és helyezhető vízre, amit a használatbavételi engedélyezési eljárás követ, majd a végén az üzembe helyezési szemle.

A gyártóktól bekért előzetes ajánlatok alapján a kialakítás becsült költsége a jóval kisebb pilot-projekt esetén

legkevesebb 120 millió forint lenne, míg a nagyobb 8-10 méterszer 20 méteres medencével és cirka 200 négyzetméteres terasszal rendelkező Vigadó elé szánt fauszoda létesítése alsó hangon 633 milliót vinne el, de a költségek akár 1,5 milliárd fölé is kúszhatnak.

A nagyobb fauszodára egy nemzetközi szinten ismert úszóplatform-gyártó cég adta az árajánlatot, vélhetőleg ez áll közelebb a valósághoz. A folyami fürdővel olyan turisztikai látványossággal bővülne Budapest, ami a nagy Dunán sehol máshol sincs.