Orbán Viktor legális fizetése valahol 7,5 és 8 millió forint körül ért véget

sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-06-25 17:01:00 CEST

A HVG kérdésére Magyar Péter elmondta, megállapították a miniszterek fizetését, ez bruttó 3,5 millió forint. Az Orbán-kormányban volt aki 4, volt aki 5 milliót keresett. Az ő fizetése 3,8 millió, ebben benne van a képviselői fizetés is. Orbán Viktornak - jegyezte meg - valahol 7,5 és 8 millió forint körül ért véget a legális fizetése.