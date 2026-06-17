Sulyok Tamás a fizetéscsökkentést igen, a miniszterelnöki mandátumot nyolc évben korlátozó alkotmánymódosítást még nem írta alá

Országgyűlés;Magyar Közlöny;fizetéscsökkentés;Alaptörvény-módosítás;Sulyok Tamás;

2026-06-17 09:29:00 CEST

A két jogszabályt hétfőn fogadta el az Országgyűlés.

Hétfőn az Országgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy olcsóbban működjön a törvényhozás, ugyanakkor átírták az Alaptörvényt is, és nyolc évre korlátozták a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. A Magyar Közlönyben a két tiszás jogszabály közül egyelőre csak a képviselői tiszteletdíjak, juttatások, a frakcióknak járó állami pénzek jelentős csökkentéséről szóló jelent meg, Sulyok Tamás államfő azt aláírta – hívja fel a figyelmet a 24.hu.

Mint arról mi is beszámoltunk, az Országgyűlés hétfő délután 135 igen szavazattal, 50 nem ellenében, 6 tartózkodással szavazta meg az Alaptörvény újabb módosítását, amelynek értelmében Orbán Viktor soha többé nem térhet vissza a hatalomba. Két ciklusban, nyolc évben maximálják ugyanis azt az időt, amelyet mindenkori kormányfő Magyarországon hivatalban tölthet. Ez azt jelenti, hogy két ciklusnál tovább a jelenlegi miniszterelnök, Magyar Péter sem lehet hivatalban. Ezt tehát Sulyok Tamás egyelőre nem írta alá.

Az Alaptörvényben a kormányfői megbízatás megszűnésének eseteit is kiegészítették azzal, hogy a miniszterelnök megbízatása megszűnik, ha azt összesen legalább nyolc évig már betöltötte. Emiatt a Fidesz-KDNP azonnal személyre szabott jogalkotást kiáltott.

A képviselői fizetések csökkentése egyébként kihat Sulyok Tamáséra is.