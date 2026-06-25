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Magyar Péter és Varga Mihály június 1-jén

Magyar Péter a Népszava kérdésére kimondta, Varga Mihálynak se jelent védettséget, hogy milyen pozícióban van

A Népszava felidézte, korábban beszélt Orbán Viktor 3000 janicsárjától, majd feltettük a kérdést, ebbe beletartozik-e Varga Mihály. Magyar Péter elmondta: nem ő a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetője, ahogy a legfőbb ügyész és az országos rendőrfőkapitány sem. - Ezt nem én fogom kivizsgálni - hangsúlyozta. Hozzátette, a jegybanki stabilitás miatt született a döntés, ami jelenleg mindennél fontosabb. Kiemelte, hogy a Tisztítótűz művelet még el sem kezdődött. Közölte, az ügyészek, rendőrök és pénzügyőrök döntő többsége kiváló szakember, elkötelezett hazafi. Se miniszterelnöknek, se jegybankelnöknek nem jelent védettséget, hogy milyen pozícióban van, hangsúlyozta a miniszterelnök.

A Semmelweis Egyetem rektora röviden reagált KR NNI szerdai razziájára, de a zajló büntetőeljárás részleteit nem osztotta meg a közvéleménnyel.