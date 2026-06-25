Magyar Péter a Népszava kérdésére kimondta, Varga Mihálynak se jelent védettséget, hogy milyen pozícióban van

sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-06-25 17:04:00 CEST

A Népszava felidézte, korábban beszélt Orbán Viktor 3000 janicsárjától, majd feltettük a kérdést, ebbe beletartozik-e Varga Mihály. Magyar Péter elmondta: nem ő a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetője, ahogy a legfőbb ügyész és az országos rendőrfőkapitány sem. - Ezt nem én fogom kivizsgálni - hangsúlyozta. Hozzátette, a jegybanki stabilitás miatt született a döntés, ami jelenleg mindennél fontosabb. Kiemelte, hogy a Tisztítótűz művelet még el sem kezdődött. Közölte, az ügyészek, rendőrök és pénzügyőrök döntő többsége kiváló szakember, elkötelezett hazafi. Se miniszterelnöknek, se jegybankelnöknek nem jelent védettséget, hogy milyen pozícióban van, hangsúlyozta a miniszterelnök.