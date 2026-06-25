Magyar Péter: Pócs János az ország legnagyobb hazudozója

Tisza-kormány;

2026-06-25 17:10:00 CEST

A Hír TV arról kérdezett, Magyar Péter öccsének „botrányairól” esett-e szó a kormányülésen. A miniszterelnök azt javasolta a csatornának, hangolják össze a dolgokat legalább Pócs Jánossal, „az ország legnagyobb hazudozójával” mert szerinte már esett szó erről. Magyar Péter közölte, a Tisza-kormány ülésen nem hazugságokról szokott szó esni, hanem olyan döntésekről, hogy például kórházak klímáját újítják fel.