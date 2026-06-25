Alkotmánybíróság;alkotmánymódosítás;alkotmánybírák;életkor;Polt Péter;társadalmi egyeztetés;

2026-06-25 17:07:00 CEST

Alkotmánybíróság: Nem veszünk részt a társadalmi egyeztetésben

Magyar Péter hétfőn a parlamentben jelentette be, hogy visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, így megszűnik Polt Péter alkotmánybírósági elnök megbízatása.