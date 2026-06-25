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Alkotmánybíróság: Nem veszünk részt a társadalmi egyeztetésben

Magyar Péter hétfőn a parlamentben jelentette be, hogy visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, így megszűnik Polt Péter alkotmánybírósági elnök megbízatása.

Az Alkotmánybíróság a társadalmi egyeztetésben a korábbi gyakorlatának megfelelően nem vesz részt – válaszolta a Népszavának a testület.

Arról érdeklődtünk, a Polt Péter vezette Ab hogyan értékeli az Alaptörvény tervezett módosítását, amely bevezetné a 70 éves felső korhatárt az alkotmánybírák esetében.

Mint arról írtunk, Magyar Péter hétfőn a parlamentben bejelentette a Tisztítótűz művelet elindítását Magyarország „orbáni maffiától” történő megszabadítása érdekében, továbbá azt is, hogy visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, így megszűnik Polt Péter alkotmánybírósági elnök megbízatása.

A 70 éves korlát korábban is élt, azt 2013-ban törölte el a Fidesz, hogy öt, 2010 után megválasztott bíró továbbra is hivatalban maradhasson. 

A Semmelweis Egyetem rektora röviden reagált KR NNI szerdai razziájára, de a zajló büntetőeljárás részleteit nem osztotta meg a közvéleménnyel.