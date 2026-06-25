A cél az olyan alkotmány, amelyet mindenki magáénak érezhet

sajtótájékoztató;népszavazás;Tisza-kormány;

2026-06-25 17:39:00 CEST

A Magyar Nemzet kérdésére Magyar Péter elmondta, a népszavazás szabályaival kapcsolatban minden kérdés nyitott lesz. A cél, hogy olyan alkotmányozás történjen, amit mindenki magáénak érezhet.