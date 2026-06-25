Elrendelte a bíróság az NKA-ügy mind a hat őrizetbe vett tisztviselőjének a letartóztatását

Ughy Attila;hűtlen kezelés gyanúja;Bús Balázs;letartóztatások;Nemzeti Kulturális Alap;Kecskeméti Járásbíróság;fideszesek;

2026-06-25 17:35:00 CEST

A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítottak között Bús Balázs egykori óbudai fideszes polgármester mellett, párttársa, Ughy Attila volt XVIII. kerületi polgármester is ott van.

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében őrizetbe vett mind a hat tisztviselő letartóztatását elrendelte egy hónapra a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája csütörtökön; a döntések nem véglegesek.

A Kecskeméti Törvényszék tájékoztatása szerint a letartóztatott hat személyt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Mint írták, a bíróság a gyanúsítottak letartóztatását a jelenlétük biztosítása, a bizonyítás megnehezítésének vagy megakadályozásának, valamint a bűnismétlésnek a veszélye miatt rendelte el.

A végzések nem véglegesek, mivel a gyanúsítottak és a védők fellebbezést jelentettek be, amit a Kecskeméti Törvényszék bírál el.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szerdai tájékoztatása szerint a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága által költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban felmerült megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben, a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079 darab, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott. A pénzügyi nyomozók a pályázati kérelmek elbírálása kapcsán eljáró hat személyt őrizetbe vették, és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője az MTI-nek elmondta: a költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt indult büntetőügyben azért a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség látja el a vizsgálat irányítását, mert a pályázattal érintettek között Bács-Kiskun vármegyei illetőségű is van, ráadásul a főügyészség az eljáró NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága mellett működik. Bodó Marianna arra is kitért, hogy amennyiben a letartóztatás feltételei egy hónap múlva is fennállnak, akkor a nyomozási bíró az ügyészség indítványára további akár három hónappal is meghosszabbíthatja a letartóztatást. Hat hónap után azonban újra ülést kell tartani a letartóztatás hosszabbítására – tette hozzá.

Amint arról mi is beszámoltunk, csütörtökön korábban 30 napra letartóztatták Bús Balázst, az NKA korábbi alelnökét, Óbuda-Békásmegyer egykori fideszes polgármesterét, volt országgyűlési képviselőt. A Kecsup kecskeméti hírportál közölte, hogy a letartóztatottak között van Ughy Attila, a XVIII. kerület korábbi fideszes polgármestere, aki szintén volt parlamenti képviselő, illetve Krucsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) májusban felfüggesztett főigazgatója, Burom Gábor, a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi miniszteri kabinetfőnök-helyettese, Unger Erika, az NKTK kabinetvezetője és Zámbó Nóra, a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi miniszteri kabinetfőnök-helyettese.