Elrendelte a bíróság az NKA-ügy mind a hat őrizetbe vett tisztviselőjének a letartóztatását

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) ügyében őrizetbe vett mind a hat tisztviselő letartóztatását elrendelte egy hónapra a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája csütörtökön; a döntések nem véglegesek.
A Kecskeméti Törvényszék tájékoztatása szerint a letartóztatott hat személyt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Mint írták, a bíróság a gyanúsítottak letartóztatását a jelenlétük biztosítása, a bizonyítás megnehezítésének vagy megakadályozásának, valamint a bűnismétlésnek a veszélye miatt rendelte el.
A végzések nem véglegesek, mivel a gyanúsítottak és a védők fellebbezést jelentettek be, amit a Kecskeméti Törvényszék bírál el.
A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szerdai tájékoztatása szerint a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága által költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban felmerült megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben, a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079 darab, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott. A pénzügyi nyomozók a pályázati kérelmek elbírálása kapcsán eljáró hat személyt őrizetbe vették, és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.Bús Balázs szerint politikai döntést hozott a bíróság
A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője az MTI-nek elmondta: a költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt indult büntetőügyben azért a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség látja el a vizsgálat irányítását, mert a pályázattal érintettek között Bács-Kiskun vármegyei illetőségű is van, ráadásul a főügyészség az eljáró NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága mellett működik. Bodó Marianna arra is kitért, hogy amennyiben a letartóztatás feltételei egy hónap múlva is fennállnak, akkor a nyomozási bíró az ügyészség indítványára további akár három hónappal is meghosszabbíthatja a letartóztatást. Hat hónap után azonban újra ülést kell tartani a letartóztatás hosszabbítására – tette hozzá.Letartóztatták Bús Balázst a 17 milliárd forintos NKA-ügy miatt
Amint arról mi is beszámoltunk, csütörtökön korábban 30 napra letartóztatták Bús Balázst, az NKA korábbi alelnökét, Óbuda-Békásmegyer egykori fideszes polgármesterét, volt országgyűlési képviselőt. A Kecsup kecskeméti hírportál közölte, hogy a letartóztatottak között van Ughy Attila, a XVIII. kerület korábbi fideszes polgármestere, aki szintén volt parlamenti képviselő, illetve Krucsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) májusban felfüggesztett főigazgatója, Burom Gábor, a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi miniszteri kabinetfőnök-helyettese, Unger Erika, az NKTK kabinetvezetője és Zámbó Nóra, a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi miniszteri kabinetfőnök-helyettese.Hat embert vett őrizetbe a NAV a 17 milliárd forintos NKA-botrány ügyében, az egyikük Bús BalázsAz NKA 17 milliárdos támogatásának döntéshozóit vették őrizetbe a fideszes Bús Balázzsal együtt