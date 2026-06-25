A sebességkorlátozás a HÉV-eknél 60 helyett 50, a vonatok esetében 120 helett 110 kilométer per órát jelent

vasút;Vitézy Dávid;hőségriadó;vonatközlekedés;Tisza-kormány;

2026-06-25 15:57:00 CEST

Vitézy Dávid ismertette, hogy a HÉV-ek esetében 60 helyett 50 kilométer per óra körüli sebességkorlátozást léptettek életbe, a vonatoknak 120 helyett 100 kilométer per órára kell lassulniuk. A sínek hőmérséklete 50 fok körül van, ez nagyon magas, esetenként az 55 fokot is megközelíti - közölte a miniszter, hozzátéve, zajlottak kísérletek a vágányok fehérre festésére, ez akár a sínek 4-6 fokos hűtésére képes, ezt a technológiát tervezik kiterjeszteni.

Amennyiben egy InterCity kocsiban nem működik a klímaberendezés, akkor az adott kocsit kisorolják - jelezte a tárcavezető. Szükség esetén felajánlják az elsőosztályú helyeket azoknak, akiknek amúgy nem oda szól a jegyük. Ha szükséges, a Tisza-kormány azonnal beavatkozik. A MÁV próbálja kielégíteni a megnövekvő igényt a balatoni járatokra is.