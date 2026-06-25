biztonság;TEK;Belügyminisztérium;terrorfenyegetettség;koordinációs bizottság;szintcsökkentés;Pósfai Gábor;

2026-06-25 21:55:00 CEST

Közepesre csökkentette a terrorfenyegetettség szintjét Pósfai Gábor belügyminiszter

Az iráni háború miatt az Orbán-kormány által elrendelt szigorítást ma már sem a nemzetközi helyzet, sem a hazánk biztonsági helyzete nem indokolja.