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Pósfai Gábor – korábbi felvétel

Közepesre csökkentette a terrorfenyegetettség szintjét Pósfai Gábor belügyminiszter

Az iráni háború miatt az Orbán-kormány által elrendelt szigorítást ma már sem a nemzetközi helyzet, sem a hazánk biztonsági helyzete nem indokolja.

Módosul a terrorfenyegetettségi szint Magyarországon: a terrorfokozatot az eddigi magas szintről közepes szintre csökkentették – közölte csütörtökön a Belügyminisztérium. Közleményük szerint a Terrorelhárítási Központ (TEK) általános főigazgató-helyettese összehívta a Terrorellenes Koordinációs Bizottságot. A bizottsági ülésen a szakértők áttekintették a biztonsági helyzetet, és javaslatot tettek Magyarország terrorfokozatának 3-as (közepes) szintre történő módosítására. A javaslat alapján Pósfai Gábor belügyminiszter döntést hozott a terrorfokozat eddigi 2-es (magas) szintről 3-as (közepes) szintre való csökkentéséről.

Magyarország biztonsága az első számú prioritásunk. A Terrorellenes Koordinációs Bizottság szakértői részletesen áttekintették hazánk aktuális biztonsági helyzetét és a nemzetközi partnereinktől származó információkat. A nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek elemzése alapján a korábban elrendelt, szigorúbb biztonsági intézkedések fenntartása a jelenlegi környezetben már nem indokolt – írta Facebook-oldalán a döntés magyarázataként Pósfai Gábor.

A belügyi tárcavezető szerint a rendvédelmi és nemzetbiztonsági szerveink a nap 24 órájában monitorozzák a helyzetet, és továbbra is maximálisan garantálják a magyar állampolgárok, valamint a kritikus infrastruktúrák védelmét. Magyarországon idén február 28-án, az iráni háború kirobbanásának napján emelték, egy fokozattal a terrorfenyegetettségi készültség szintjét.

A 444 azt írja, hogy több forrás is hitelesnek véli a hozzá eljutott iratot, és a Legfőbb Ügyészség sem cáfolta annak valódiságát. Magyar Péter miniszterelnök a cikkre hivatkozva azonnali ügyészségi választ követelt.