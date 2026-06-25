Közepesre csökkentette a terrorfenyegetettség szintjét Pósfai Gábor belügyminiszter

Módosul a terrorfenyegetettségi szint Magyarországon: a terrorfokozatot az eddigi magas szintről közepes szintre csökkentették – közölte csütörtökön a Belügyminisztérium. Közleményük szerint a Terrorelhárítási Központ (TEK) általános főigazgató-helyettese összehívta a Terrorellenes Koordinációs Bizottságot. A bizottsági ülésen a szakértők áttekintették a biztonsági helyzetet, és javaslatot tettek Magyarország terrorfokozatának 3-as (közepes) szintre történő módosítására. A javaslat alapján Pósfai Gábor belügyminiszter döntést hozott a terrorfokozat eddigi 2-es (magas) szintről 3-as (közepes) szintre való csökkentéséről.
Magyarország biztonsága az első számú prioritásunk. A Terrorellenes Koordinációs Bizottság szakértői részletesen áttekintették hazánk aktuális biztonsági helyzetét és a nemzetközi partnereinktől származó információkat. A nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek elemzése alapján a korábban elrendelt, szigorúbb biztonsági intézkedések fenntartása a jelenlegi környezetben már nem indokolt – írta Facebook-oldalán a döntés magyarázataként Pósfai Gábor.
A belügyi tárcavezető szerint a rendvédelmi és nemzetbiztonsági szerveink a nap 24 órájában monitorozzák a helyzetet, és továbbra is maximálisan garantálják a magyar állampolgárok, valamint a kritikus infrastruktúrák védelmét. Magyarországon idén február 28-án, az iráni háború kirobbanásának napján emelték, egy fokozattal a terrorfenyegetettségi készültség szintjét.Orbán Viktor: Megemeltük a terrorfenyegetettség készültségi szintjét MagyarországonMinden fontos helyre rendőrt állít az Orbán-kormány, itt vannak a részletek a terrorfenyegetettségi készültség intézkedéseiről